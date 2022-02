Un futur iPhone ou iPad pourrait charger sans fil les AirPods et l’Apple Pencil par l’écran

Un brevet déposé par Apple auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) décrit un nouveau système de recharge sans fil pour les iPhone qui pourrait permettre aux utilisateurs de recharger sans fil leurs accessoires comme l’Apple Watch ou les AirPods par l’écran de l’appareil . Intitulé « Through-Display Wireless Charging », le brevet a été déposé en mars 2021 et a été publié à la fin de l’année dernière. Il suggère de transformer l’écran de l’iPhone en une surface de recharge sans fil pour les accessoires.

