Les spécifications et le prix du Moto G22 sont révélés par une nouvelle fuite

Motorola est connu pour faire non seulement des flagships, tels que les Moto Edge 30 Ultra et RAZR 3, mais aussi pour combler les lacunes où les alléchants smartphones abordables sont en demande. C’est le cas de la série Moto G qui a fait ses débuts en 2013, et son dernier-né, le Moto G22, vient de faire l’objet d’une fuite complète, un mois exactement avant son lancement.

Plusieurs appareils Motorola ont fait l’objet de fuites au début du mois, révélant un total de cinq nouveaux appareils, comprenant des appareils de milieu de gamme et un appareil phare haut de gamme. Une nouvelle fuite met en évidence le prochain smartphone d’entrée de gamme, appelé Moto G22, et partage les spécifications plus en détail.

Moto G22 Specs:

Helio G37 (no 5G)

6,5″ 1600 x 720 IPS LCD 90 Hz

4 + 64 /

50 MP (f/1.8),

8 MP UW (118° f/2.2),

2 MP Macro/Depth (f/2.4)

16 MP Front (f/2.45)

5000 mAh

185g

microSD

Android 12

White, Iceberg Blue, Cosmic Black

Price ≈ 200€

(Render via @evleaks)@TechnikNewsNET pic.twitter.com/ECqr7KAiSY — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) February 16, 2022

Motorola devrait annoncer cinq nouveaux appareils dans les prochaines semaines et les prochains mois, et le Moto G22 (précédemment rapporté sous le nom de code « Hawaii ») sera parmi les smartphones qui finiront par voir le jour.

Evan Blass, qui a précédemment partagé les images de rendu, a clarifié que l’image de l’appareil est le Hawaii+ OLED, et non le Hawaii+ (avec panneau LCD) qui est évoqué dans cet article. La rumeur veut que l’appareil soit alimenté par un chipset MediaTek Helio G37, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Malheureusement, le Helio G37 signifie que l’appareil ne supportera que la 4G, et qu’il n’aura pas la 5G.

L’appareil aura un écran LCD IPS de 6,5 pouces d’une résolution de 1 600 x 720 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et une découpe en forme de trou pour la caméra frontale de 16 mégapixels qui sera placée au centre.

Un smartphone à 200 euros

La configuration de la caméra arrière aura 3 capteurs, un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, un capteur ultra-large de 8 mégapixels f/2.2, et un capteur macro ou de profondeur de 2 mégapixels. Le design du smartphone a précédemment été divulgué par Evan Blass sur Twitter.

Le Moto G22 aurait une grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et il pèserait 185 g. Il fonctionnera sous Android 12, et il sera disponible en blanc, bleu iceberg et noir cosmique. Le smartphone coûtera apparemment 200 € lors de son lancement, bien que nous n’ayons pas de date de lancement fixée par Motorola.

Nous devrons attendre et voir ce que la société annonce dans les prochaines semaines, alors que nous nous rapprochons du MWC 2022.