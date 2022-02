by

by

Samsung évoque des smartphones enroulables et coulissants

Samsung évoque des smartphones enroulables et coulissants

Avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 de Samsung (ainsi que leurs prédécesseurs), Samsung a déjà plus de smartphones pliables sur le marché que d’autres entreprises, mais il semble que ce ne soit que le début, avec de nouveaux modèles et de tout nouveaux facteurs de forme peut-être en préparation.

La société a lancé un site mettant en évidence les différentes utilisations des écrans OLED flexibles, et en plus des modèles que nous avons vus jusqu’à présent, le site montre également un design « Slidable Flex », qui semble être un écran plat qui peut être étendu en tirant sur les bords, et un écran « Rollable Flex » qui peut se déployer à partir d’un tube.

Il y a aussi le « Flex Note », qui est moins intéressant, car il s’agit en fait du Galaxy Z Fold tourné sur le côté, pour un look plus proche de celui d’un ordinateur portable.

Il convient de noter que Samsung n’a pas confirmé qu’elle travaillait sur des smartphones avec l’un de ces concepts — ils sont simplement des cas d’utilisation possible de sa technologie d’écran OLED flexible. Néanmoins, le fait qu’ils aient été présentés ici suggère que la société pourrait au moins les envisager.

Mais, le mot « téléphone » n’est pas utilisé pour ces écrans, qui pourraient tout aussi bien être utilisés dans des téléviseurs, des ordinateurs portables ou d’autres gadgets. N’espérez donc pas voir un smartphone Samsung enroulable de sitôt, mais ne l’excluez pas non plus.

Une concurrence

Samsung n’est pas la seule entreprise à explorer les smartphones enroulables, puisque nous avons également vu des concepts de smartphones enroulables de la part de TCL, et nous avons même vu le smartphone enroulable OPPO X 2021.

LG aurait même été à deux doigts de mettre en vente un smartphone (baptisé LG Rollable), avant de se retirer brusquement du marché des smartphones. Il semble donc que les smartphones enroulables pourraient être la prochaine étape dans la conception des smartphones, et par l’apparence des choses Samsung pourrait avoir une certaine concurrence dans le secteur, bien que quand nous serons en mesure d’acheter un tel téléphone n’est toujours pas tout à fait clair.