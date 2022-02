La quasi-totalité des prochains smartphones de Motorola ont fait l’objet d’une fuite d’images

Le serial leaker, Evan Blass, se surpasse ici, en révélant des rendus de haute qualité pour la presse pour cinq appareils Motorola différents qui étaient inconnus jusqu’à ce jour.

Alors que les clichés de tous ces smartphones non annoncés laissent peu de place à l’imagination, il n’en va pas de même pour leurs noms de code énigmatique, ce qui devrait rendre un peu plus facile la découverte de plus d’informations sur le « Hawaii+ », « Dubaï », « Rogue », « Rhode » et « Austin ». Pour l’instant, les images suivantes sont à peu près tout ce que nous avons.

Principalement axé sur les appareils de milieu de gamme à prix abordable depuis bien trop longtemps, Motorola s’engage à nouveau dans le marché « premium » du smartphone, qui génère des marges plus élevées, mais qui est aussi incroyablement compétitif et difficile à pénétrer.

Après avoir bénéficié d’une croissance saine des ventes dans le monde entier l’année dernière, la société pourrait vouloir renforcer ses marges bénéficiaires, il est peu probable que cela ait un impact sur les ventes d’Apple et Samsung.

Pour information, le Hawaii+, le Dubai et le Rogue sont tous différents de l’imminent Edge 30 Pro, dont on s’attend à ce qu’il soit identique au Edge X30 exclusif à la Chine. Ensuite, il y a ce monstre absolu qu’est le « Frontier 22 » avec une caméra arrière principale de 200 mégapixels et des vitesses de charge de 125 W, qui est susceptible de sortir à un moment donné après cette avalanche de (semi) flagships en 2022.

Une année 2022 riche ?

Cela fait beaucoup d’appareils haut de gamme pour une seule année, et connaissant Motorola, nous ne serions pas surpris s’il y avait en fait encore plus dans le pipeline.

Le Hawaii+, le Dubai et le Rogue partageront apparemment un capteur photo principal de 50 mégapixels, ce qui ajoute encore à la confusion inhérente à cette gamme de produits beaucoup trop étendue. Il est intéressant de noter que les trois modules de caméra arrière sont tous différents, et tandis que le Hawaii+ et le Dubai sont prêts à adopter un poinçon au centre de l’écran, le Rogue est pressenti pour adopter une caméra frontale sous l’écran afin de faire un pas de plus vers le rêve d’une absence totale de bords d’écran.

Ce dernier nom de code a été précédemment associé à un possible Edge 30 Ultra, et le smartphone décidément accrocheur arbore également un logo Motorola « batwing » positionné de manière inhabituelle. Le Hawaii+, quant à lui, devrait être équipé d’un écran OLED de haute qualité, et le nom « Dubaï » désigne probablement un modèle haut de gamme légèrement moins cher que les deux autres noms de code évoqués ici.

Motorola n’ignore pas non plus le marché de milieu de gamme

Bien que le Motorola « Rhode » n’ait pas l’air si différent du « Dubai » susmentionné (et déjà illustré), le fait qu’il y ait à la fois des variantes compatibles avec la 5G et des variantes 4G LTE en préparation suggère que cette chose occupera probablement une place plus basse dans la chaîne de la marque (et du marché). Cependant, ce n’est pas beaucoup plus bas, avec ces bords d’écran minces, le trou dans l’écran, ce bloc de caméra à triples capteurs à l’arrière, et ce capteur primaire de 50 mégapixels avec la technologie Quad Pixel.

Enfin, le Motorola « Austin » est certainement le plus humble des cinq smartphones qui ont fait l’objet d’une fuite aujourd’hui, avec un capteur photo Quad Pixel de 50 mégapixels, mais un design beaucoup moins attrayant, avec un trou central, une mmm supérieure relativement épaisse et un menton absolument massif.

Il est intriguant de constater qu’il y a de fortes chances pour que cet assaut de nouveaux appareils Motorola soit dévoilé ou commercialisé en même temps le 3 avril, bien que les dates indiquées dans les rendus de presse fuités ne soient évidemment pas toujours fiables à 100 %.