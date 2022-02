La prochaine Surface doté d’une puce ARM pourrait enfin être puissante

Microsoft opte généralement pour l’utilisation de puces ARM dans la Surface Pro X, il est donc plus que probable qu’il s’agisse d’une Surface Pro X, plutôt que d’un Surface Laptop. Toutefois, étant donné que les partenaires de Microsoft lancent des ordinateurs portables de milieu de gamme avec le processeur Snapdragon 7 c Gen 2 de Qualcomm, il n’est pas exclu qu’un Surface Laptop soit également équipé du Snapdragon 8cx Gen 3.

Encore une fois, nous ne pouvons pas vérifier l’authenticité des benchmarks, car les listings Geekbench peuvent être modifiés, mais les résultats montrent que dans le score multicœur, le 8cx Gen 3 peut effectivement se rapprocher du processeur Core i7-1165G7 de 25 watts d’Intel. Le processeur Qualcomm en question obtient 5 574 points, et la puce Intel 5 571 points. Les scores pour un seul cœur, quant à eux, ne sont pas si comparables : 867 points pour la puce de Qualcomm et 1 541 points pour la puce Intel.

Cependant, ce qui importe le plus, ce sont les résultats de Geekbench. Qualcomm a précédemment indiqué que le Snapdragon 8cx Gen 3 pouvait offrir une augmentation des performances de 85 % par rapport à la génération précédente et des performances par watt jusqu’à 60 % supérieures dans le test multithread Geekbench 5 par rapport à un processeur x86. D’autres rumeurs datant de 2021 ont également montré que la puce SQ3 de Microsoft (basée sur ce Snapdragon 8cx Gen 3) aurait pu offrir une amélioration des performances de 60 % par rapport au SQ2 actuel, et des performances égales à celles d’un CPU Intel Core i7-1160G7.