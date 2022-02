Le futur iPhone 14 Pro d’Apple pourrait arriver avec 8 Go de RAM

Il semble que la nouvelle gamme d’iPhone 14 sera très puissante sous le capot. En effet, Apple est bien connu pour livrer des produits rapides et puissants. Mais les iPhone ne se distinguent pas nécessairement par leurs meilleures spécifications, du moins en ce qui concerne la mémoire vive (RAM).

Selon la rumeur, l’iPhone 14 Pro d’Apple disposera de 8 Go de RAM, soit la plus grande capacité jamais offerte dans un iPhone. Bien que la série d’iPhone 13 soit encore relativement récente, les yeux sont toujours rivés vers ce qu’Apple va ensuite faire, et il semble qu’elle pourrait se surpasser en termes de mémoire vive pour la sortie du prochain iPhone plus tard cette année.

Actuellement, la rumeur est invérifiable, mais elle provient de yeux1122 sur le site Naver qui a correctement prédit qu’Apple sortirait un nouvel iPad mini en 2021. La source connaît suffisamment bien la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour affirmer que les pièces nécessaires à la mise à niveau « ont déjà été confirmées ».

Cela dit, le blogueur n’a pas eu raison de tous les détails de sa précédente prédiction, bien qu’il ait eu raison sur certains points, comme l’augmentation de la taille du châssis de l’iPad mini et sa fenêtre de sortie, ce qui donne une certaine crédibilité à sa dernière affirmation sur la RAM. Ce n’est pas non plus la première rumeur qui circule selon laquelle l’iPhone 14 Pro disposera de 8 Go de RAM.

La déclaration de yeux1122, associée aux autres rumeurs, a commencé à constituer un dossier solide pour cette affirmation.

À la traîne par rapport à la concurrence ?

Les produits Apple ont toujours été légers en termes de mémoire vive par rapport aux appareils Android, il est donc logique qu’Apple veuille augmenter les spécifications techniques de ses appareils avec la prochaine version, car les applications deviennent plus gourmandes en ressources. Par rapport aux offres de RAM dans les smartphones Samsung, Apple est à la traîne, mais si l’iPhone 14 Pro dispose de 8 Go, il aura la même mémoire vive que les options d’entrée de gamme de la série Galaxy S22.

L’article du blog ne dit rien sur la RAM du modèle de base de l’iPhone 14, il est donc possible que seul le modèle Pro bénéficie de cette augmentation de mémoire. Cela dit, si la mémoire vive est certainement importante pour les spécifications techniques d’un appareil, l’iPhone 13 surpasse déjà de nombreux concurrents Android, de sorte que la mémoire vive supplémentaire pourrait ne pas trop changer les performances globales et la réception de l’iPhone 14.