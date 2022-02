Zoom permet aux utilisateurs de signer des documents lors de réunions en ligne

Zoom permet désormais à ses utilisateurs de signer leurs documents dans une réunion en ligne de manière transparente grâce à sa nouvelle fonction d’intégration de DocuSign. Zoom ou les réunions en ligne sur d’autres plateformes, telles que Google Meet et FaceTime, ont pris le pas sur les interactions en face à face en raison de la pandémie de COVID-19, qui a contraint la plupart d’entre nous à rester confinés chez nous.

Bien que les entreprises abandonnent peu à peu les réunions en ligne à mesure que l’infection au COVID-19 s’atténue, Zoom facilite désormais la signature de documents lors d’appels vidéo.

Selon un article de TechCrunch, Zoom et DocuSign ont annoncé collectivement qu’ils rendaient désormais la signature de documents lors de réunions en ligne plus facile et plus transparente que jamais. Essentiellement, le nouvel outil d’intégration entre le logiciel de téléconférence et DocuSign permet à ses utilisateurs de signer des documents sans avoir à quitter une réunion Zoom.

Il simplifie le fastidieux processus de signature de documents et facilite la vie des personnes travaillant à distance.

Ainsi, les employés et les entreprises n’ont plus besoin de se rencontrer en personne pour simplifier le processus de signature de divers documents, sans avoir à sortir de chez eux.

Intégration de Zoom et DocuSign

Selon le récent article de blog de DocuSign, sa nouvelle fonctionnalité, eSignature pour Zoom, permet spécifiquement aux organisations de « réimaginer les processus d’accord avec des expériences de signature virtuelles et en face à face qui accélèrent le temps d’accord — tout en renforçant la confiance et la fidélité ».

DocuSign s’est fait l’écho des difficultés rencontrées par la plupart des gens lorsqu’il s’agit de télétravail, en affirmant que la main-d’œuvre déteste devoir utiliser plusieurs applications pour signer un accord. Sans parler du fait qu’ils doivent même faire des allers-retours entre plusieurs applications et e-mails simplement pour envoyer le document qu’ils ont signé.

Le vice-président senior et responsable des produits de signature électronique chez DocuSign, Jérôme Levadoux, a déclaré dans le même article de blog que la pandémie de COVID-19 a encore mis en évidence la nécessité d’améliorer les outils de productivité actuels. Le responsable de DocuSign a ajouté que les besoins des consommateurs ont également évolué rapidement.

Comment signer des documents dans les réunions Zoom ?

Pour aller droit au but, voici comment DocuSign sur Zoom fonctionne pour permettre la signature de documents dans les réunions en ligne.