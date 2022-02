Snapchat va introduire des publicités dans les Snap Stars Stories

by

by

Snapchat a annoncé qu’elle avait commencé à tester des publicités mid-roll qui apparaîtraient dans les Stories des Snap Stars, qui sont des créateurs sélectionnés ayant une grande audience, comme des personnalités publiques ou des célébrités. Selon Snapchat, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux créateurs Snapchat de gagner plus d’argent, car, pour la première fois, Snapchat partagera les bénéfices des publicités avec ses créateurs.

Dans son annonce, Snapchat a déclaré : “Les Stories abaissent la barrière à la création de contenu et à l’engagement, et nous pensons que le fait de placer des publicités dans la Story publique d’une Snap Star permettra un chemin plus facile vers le succès financier“.

Pour l’instant, le test bêta de la fonctionnalité des annonces mid-roll de Snapchat n’est disponible que pour certains Snap Stars situés aux États-Unis. Cependant, les Snap Stars qui ont été laissés de côté parmi les participants au bêta-test n’auront pas à attendre. Snapchat a déclaré qu’il introduirait les publicités mid-roll dans toutes les Stories Snap Stars plus tard dans l’année.

Actuellement, des publicités sont disponibles sur Snapchat, mais Snapchat ne partage avec personne les bénéfices tirés de ces publicités. Si vous êtes un utilisateur de Snapchat, vous avez probablement remarqué que des publicités apparaissent entre ou après les Stories de vos amis et dans la section Discover de Snapchat.

Bien que Snapchat s’attende à ce que la prochaine fonctionnalité de publicités mid-roll pour les Stories génère des profits, le fait est que les gens ne passent plus autant de temps à regarder les Stories sur Snapchat.

La dernière chance ?

Malgré cela, le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, a déclaré dans un rapport aux investisseurs que les utilisateurs passent moins de temps à regarder les Stories et plus de temps à regarder de courtes vidéos sur Spotlight, l’équivalent de TikTok pour Snapchat, comme le rapporte The Verge.

Il reste à voir si l’option de publicités mid-roll de Snapchat pour les Stories de personnes célèbres permettra effectivement une route plus facile vers le succès financier pour Snapchat et ses populaires créateurs, ou si elle ne pourra pas rivaliser avec la popularité actuelle des courtes vidéos de type TikTok.