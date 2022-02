Les emojis de Microsoft Teams font peau neuve en 3D

Si vous cherchez un moyen d’animer vos longs appels Teams, Microsoft a peut-être ce qu’il vous faut. Microsoft ajoute des emojis 3D à son application de vidéoconférence Teams, axée sur le travail, rafraîchissant ainsi plus de 1 800 emojis existants pour la plateforme.

Cette décision fait suite à l’annonce par Microsoft, l’année dernière, d’emojis 3D pour Teams et Windows. Les nouveaux emojis sont actuellement disponibles en version publique dans Teams sur toutes les plateformes.

Microsoft a annoncé le déploiement de la mise à jour des emojis 3D « Fluent » pour Teams par un article de blog officiel sur son forum communautaire. La société a déclaré que les 1 800 emojis rafraîchis « apportent une nouvelle version moderne et délicieuse des emojis que nous utilisons tous les jours ». Vous pouvez vérifier les nouveaux emojis 3D sur Microsoft Teams dans la capture d’écran ci-dessous.

« Les utilisateurs verront une nouvelle version de la plupart des précédents emojis Teams, ainsi que de nouveaux choix ! Tous les emojis à tonalité de peau continueront à avoir 6 options de tonalité de peau », a écrit Kaushal Mehta, membre de l’équipe d’ingénierie de Microsoft Teams.

Les emojis 3D « Fluent » pourront être utilisés dans les discussions, les canaux et les réunions en direct de Teams. Les utilisateurs pourront également réagir dans les discussions, les canaux et les vidéoconférences avec les nouveaux emojis, et certains d’entre eux auront également des animations uniques. Pour accéder aux nouveaux emojis, il suffit de se rendre dans le menu Paramètres de l’application Teams et d’activer l’option « Public Preview » dans la section « About ».

Poursuivre la conception Fluent Design

Toutefois, il convient de mentionner que les administrateurs informatiques doivent activer les fonctionnalités previews pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux emojis 3D. Une fois activées, elles seront disponibles sur Teams sur iOS, Android, Windows, macOS, Linux et les navigateurs Web pris en charge.

Pour rappel, Microsoft a annoncé les emojis 3D pour Windows et Teams l’année dernière. Bien que l’entreprise ait précédemment confirmé que son dernier système d’exploitation Windows 11 ne disposera pas des emojis 3D, la rumeur veut que ce ne soit pas le cas. Elle a également ajouté l’emblématique personnage « Clippy » dans un design 3D avec le nouvel ensemble d’emojis qui suit la conception Fluent Design de Microsoft.