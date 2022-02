Le Google Pixel Notepad pourrait débarquer en octobre aux côtés du Pixel 7

Le Pixel Notepad, le premier smartphone pliable de Google, revient dans l’actualité aujourd’hui après que le PDG de Display Supply Chain Consultants (DCSS), Ross Young, ait posté un tweet lundi mentionnant : « C’est de retour ! Il semble que le smartphone pliable Pixel de Google commencera la production de panneaux au T3′ 22 et sera lancé au T4′ 22“.

Pour les nostalgiques du calendrier, cela signifie que la production des panneaux pour le smartphone pliable de Google pourrait commencer en juillet, août ou septembre. L’appareil serait ensuite commercialisé en octobre, novembre ou décembre.

It’s back! Looks like Google’s foldable Pixel will start panel production in Q3’22 and launch in Q4’22.

—Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022