Une photo de l’échantillon du ZTE Nubia Z40 Pro 5G a été divulguée

Quant à ce que nous pourrions voir de la caméra du Nubia Z40 Pro, le dirigeant de Nubia, Ni Fei, a précédemment annoncé que le smartphone sera équipé d’un capteur Sony IMX787 jumelé à un objectif de 35 mm . Le capteur photo aura une ouverture de f/1.6 lui permettant de collecter 80 % de lumière en plus. Il permettra également de réduire la distorsion de l’image de 35 % et d’améliorer la clarté de l’image de 78 %.

Le Nubia Z40 Pro sera alimenté par le successeur du puissant Snapdragon 888 de l’année dernière qui est le Snapdragon 8 Gen 1 (utilisant la nouvelle convention de dénomination de Qualcomm) et prendra en charge la 5G. ZTE affirme que le smartphone offrira une dissipation de la chaleur 300x meilleure. Une version de l’appareil sera livrée avec 16 Go de mémoire vive éventuellement jumelée à 512 Go de stockage .