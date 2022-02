Vous pourrez bientôt aimer les Stories Instagram sans envoyer de DM

Instagram va bientôt commencer à permettre aux utilisateurs d’aimer les Stories. Actuellement, si vous voulez réagir à une story, vous devez utiliser les réactions intégrées, comme joyeux, triste, cœur, etc. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’Instagram commenceront à voir une nouvelle option entre les boutons « Envoyer un message » et « Partager une story » qui leur permettra d’aimer la story de l’utilisateur sans l’envoyer un message privé (DM) de l’utilisateur.

La nouvelle a été partagée par le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, sur Twitter. Il explique que les DM deviennent un peu encombrants, car, pour chaque réaction, un nouveau DM est envoyé. Avec la nouvelle option d’aimer les Instagram Stories, les réactions n’enverront pas de DM à l’auteur de la story. Au lieu de cela, Instagram enverra une notification à l’auteur chaque fois que quelqu’un aime la story. Mosseri affirme que le système est construit pour être « privé » et que la société ne fournira pas le nombre, ou le décompte, des j’aime.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

—Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022