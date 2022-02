Apple pourrait lancer trois nouveaux Mac lors du prochain événement du 8 mars 2022

Plus tôt cette année, une fuite a suggéré que nous verrons un nouvel iMac Pro avec un écran de 27 pouces et un chipset M1 Max/Pro lors de l’événement. En outre, la rumeur veut qu’Apple lance sa nouvelle version du MacBook Pro de 13 pouces avec un chipset amélioré lors de l’événement. Maintenant, juste avant l’événement, Apple a enregistré trois nouveaux modèles de Mac avec le numéro A2615, A2686, et A2681, dans la base de données réglementaire eurasienne.

Bloomberg a récemment déclaré que Apple prévoyait d’organiser son premier événement médiatique (virtuel) de l’année le 8 mars, laissant entendre qu’un « nouveau Mac » pourrait y être présenté. Les produits Apple apparaissent généralement dans la base de données eurasienne environ 1 à 3 mois avant leur sortie, ce timing est donc logique. Toutefois, il n’y a aucune garantie et il arrive que des identifiants de modèles soient publiés près d’un an avant de se matérialiser sous la forme d’un produit réel.

Apple organiserait son événement de printemps le 8 mars 2022 . La société devrait présenter un nouvel iPhone SE 5G et un nouveau modèle d’iPad Air . En plus de ces deux rafraîchissements, Apple lancerait également de nouveaux Mac lors de cet événement .