OnePlus travaille finalement sur OxygenOS 13 pour Android 13

by

by

OnePlus vient d’annoncer qu’elle travaille sur la mise à jour OxygenOS 13 pour arriver aux côtés de Android 13 pour ses smartphones. La nouvelle devrait en surprendre plus d’un, étant donné que nous ne nous attendions pas à voir une autre version d’OxygenOS après la fusion avec OPPO en 2021.

Sur les forums officiels de OnePlus, la société souhaite obtenir des commentaires et communiquer avec les propriétaires concernant la prochaine version d’OxygenOS 13. Et bien que ce soit une excellente nouvelle de voir qu’ils se préparent pour Android 13, OxygenOS 13 n’est pas censé exister.

En 2021, OnePlus et OPPO ont abandonné OxygenOS alors qu’il travaillait à unifier le populaire système d’exploitation mobile avec ColorOS de OPPO. En conséquence, tout le monde s’attendait à un « OS unifié » qui combine le meilleur des deux surcouches logicielles en une seule.

OnePlus a même déclaré qu’elle sortirait un smartphone phare dans la première moitié de l’année 2022 fonctionnant avec cette nouvelle surcouche Android. Bien sûr, tout le monde s’attendait à cela avec la sortie du OnePlus 10 Pro, mais cela ne s’est pas produit, du moins pas encore. Au lieu de cela, le OnePlus 10 Pro est uniquement disponible en Chine, sous ColorOS. Nous n’avons pas encore entendu d’annonce concernant son arrivée en France. Si le smartphone arrive ici autour de la date de sortie prévue en mars, beaucoup s’attendaient à un tout nouveau logiciel. Cependant, maintenant nous n’en sommes pas si sûrs.

Le plan initial était de combiner « l’expérience rapide et sans contrainte d’OxygenOS avec la stabilité et les riches fonctionnalités de ColorOS ». Pour ceux qui l’ignorent, OxygenOS est le logiciel que OnePlus utilise sur ses smartphones en France et dans de nombreuses autres régions du monde. En revanche, ColorOS est l’OS que OPPO ajoute sur ses smartphones chinois.

Une étrange décision

Le mélange des deux interfaces en une seule version permettrait une meilleure expérience sur tout smartphone que les deux marques sortent, sans parler des mises à jour logicielles promises plus rapides. L’annonce sur les forums concernant OxygenOS 13 laisse entrevoir un certain doute, mais il y a de potentielles réponses. D’une part, OnePlus pourrait continuer à utiliser le nom « OxygenOS » en France même avec le nouveau logiciel, puis utiliser un autre nom ailleurs. Ou, la société pourrait retarder le plan de combiner OxygenOS et ColorOS jusqu’à ce qu’Android 13 arrive. Tout cela est un peu confus.

De récents rapports de 9to5Google suggèrent que les choses sont toujours sur la bonne voie, et que le logiciel combiné de OnePlus et OPPO pourrait arriver aux côtés d’Android 13 en août plus tard cette année. Si c’est le cas, pourquoi OnePlus travaillerait-il sur OxygenOS 13 alors que les deux entreprises devraient publier une toute nouvelle mise à jour pour leurs appareils ?

Quoi qu’il en soit, si les rumeurs sont vraies d’une sortie du OnePlus 10 Pro en France dans le courant du mois de mars, nous aurons bientôt des nouvelles de la société.