Android 13 : vous pouvez télécharger la première version preview dédiée aux développeurs

Google a pris l’habitude de lancer des versions previews d’Android pour les développeurs en février, et il s’avère que cette année n’est pas différente. Aujourd’hui, Google a annoncé Android 13, la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation Android. L’objectif principal de cette version — ou de toute autre version preview pour les développeurs — est de donner aux développeurs d’applications tout le temps nécessaire pour comprendre comment tirer parti des nouvelles fonctionnalités, s’adapter aux changements qui pourraient affecter leurs applications et corriger les bugs qui apparaissent en cours de route.

Bien que la société n’ait pas partagé beaucoup d’informations sur ce qui est prévu pour les consommateurs, elle a laissé entendre qu’elle se concentrerait sur un système d’exploitation privé pour tenter de gagner des convertis du célèbre système iOS d’Apple.

« Les gens veulent un système d’exploitation et des applications auxquels ils peuvent confier leurs informations les plus personnelles et les plus sensibles. La vie privée est au cœur des principes des produits Android, et Android 13 se concentre sur la construction d’une plateforme responsable et de haute qualité pour tous en fournissant un environnement plus sûr sur l’appareil et plus de contrôles à l’utilisateur », a déclaré Dave Burke, vice-président de l’ingénierie de Google, dans un billet de blog.

Certaines fonctionnalités que vous verrez dans Android 13 semblent tirées directement d’iOS, la société permettant désormais aux utilisateurs de ne partager qu’une fraction des photos ou des vidéos aux applications qui le demandent, tandis que d’autres s’appuient sur les fonctionnalités actuelles d’Android 12, comme on peut le voir avec l’expansion de la fonctionnalité d’icône thématique de Material You. Actuellement limitée aux seules applications Google dans Android 12, la société prévoit une extension aux développeurs tiers. Parmi les autres fonctionnalités figurent la prise en charge des langues par application, un accès plus facile aux tuiles de réglage rapide des applications tierces et des mises à jour plus rapides du système par le Google Play Store.

Naturellement, Google s’appuiera également sur ce qui a été montré dans Android 12 L. Android 13 fonctionnera encore mieux avec les appareils à grand écran, dont l’entreprise note qu’ils sont 250 millions à être utilisés. Il s’agit notamment des tablettes, des appareils pliables et des Chromebooks modernes.

Une version finale

Android 13 est disponible dès aujourd’hui sous la forme d’une Developer Preview qui n’est pas pour les âmes sensibles, le calendrier de Google laissant entendre qu’une version finale pourrait arriver dès le mois d’août. En attendant, une version bêta est prévue pour le mois d’avril, et davantage d’utilisateurs pourront alors y accéder.

Comme prévu, nous ferons nos adieux aux Pixel 3 a et 3 a XL, Android 13 étant proposé aux Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4 a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6 et Pixel 6 Pro.