Android 13 est connu sous le nom de code Tiramisu

by

by

Google avait l’habitude d’annoncer une nouvelle version d’Android avec son nom de code, mais cela n’est plus arrivé depuis Android 10. Cependant, les noms de code des desserts sont toujours là, et ils sont juste cachés. Nous venons d’apprendre qu’Android 13 a pour nom de code Tiramisu, grâce à quelques recherches.

Maintenant que la preview pour les développeurs d’Android 13 est sorti, les gens de 9to5Google ont réussi à creuser dans le système d’exploitation pour apprendre certains de ses secrets. L’un de ces secrets se trouve dans le menu des paramètres, et il s’agit du délicieux nom de code Tiramisu. Il est vrai que ces noms de code de dessert n’ont plus la même signification qu’à l’époque. Google ne les utilise plus publiquement.

Dans Android 12, Google cachait un peu mieux le nom de code, en indiquant simplement la version d’Android comme « S » dans les paramètres. Pour Android 13, il semble que la société ne voulait pas que les gens creusent autant, puisqu’elle a placé le nom de code du dessert juste sous la section de la version d’Android dans la partie « À propos du téléphone » de la zone de paramètres.

Android 10 était Quince Tart, Android 11 était Red Velvet Cake, et Android 12 était Snow Cone.

La lettre « U » pour 2023

Maintenant que nous savons que Google a choisi le Tiramisu comme nom de code, on ne peut pas s’empêcher de nous intéresser aux options plus délicates d’Android 14 basées sur la lettre « U ». Tout le monde plaisantait à l’époque en disant que le nom du dessert d’Android Q serait impossible à trouver, et celui d’Android U de l’année prochaine pourrait être tout aussi délicat.

Comme la preview pour les développeurs n’est disponible que depuis quelques jours, il y aura beaucoup plus à apprendre en dehors de ce que Google a annoncé sur le système d’exploitation. Au fur et à mesure que d’autres personnes se lancent dans le test sur leurs appareils, nous pourrions apprendre d’autres secrets juteux sur ce que la société a prévu pour la dernière version de son bien-aimé système d’exploitation mobile.