La barre des tâches de Windows 11 permettra de voir toutes vos applications ouvertes

Si vous êtes un gros multitâche dans Windows 11, vous avez peut-être remarqué que votre barre des tâches pourrait être un peu désordonnée lorsque vous avez trop d’applications ouvertes à la fois. Windows 10 avait une fonction de débordement pratique pour vous aider dans cette situation, et selon une rumeur sur Twitter, elle pourrait bientôt faire un retour sur Windows 11.

Alors que Microsoft n’a rien confirmé à ce sujet pour le moment, @thebookisclosed est celui qui a les spécificités de la fonctionnalité. Avec elle, vous devriez être en mesure de voir et d’accéder à toutes vos applications ouvertes dans une nouvelle zone de débordement dans la barre des tâches de Windows 11.

C’est un changement bienvenu, car auparavant, il n’y avait pas d’indicateur pour faire savoir aux utilisateurs de Windows 11 qu’il y avait d’autres apps ouvertes une fois que la barre des tâches n’a plus d’espace pour contenir les icônes des apps. Le retour de la zone de débordement devrait ajouter une icône en forme d’ellipse, afin que vous puissiez mieux choisir parmi les applications ouvertes et ne pas en voir une seule, comme auparavant.

An improved taskbar app list overflow experience is in the works.

Many people have complained about the rudimentary approach of reserving one slot for apps that don’t fit and changing its contents as you flip between them.

With the new overflow flyout all apps are in reach again. pic.twitter.com/NMehp2Pl7t

— Albacore (@thebookisclosed) February 8, 2022