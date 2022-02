La première tablette de OnePlus pourrait être équipée de Android 12L

Pour ceux qui l’ignorent, Android 12L est une version d’Android spécialement créée pour être utilisée sur de grands appareils. Son interface utilisateur est conçue pour les appareils dotés de très grands écrans, comme les tablettes et les appareils pliables, et elle est également optimisée pour un meilleur fonctionnement multitâche.

Bien qu’il soit présumé que OnePlus sortira la OnePlus Pad au premier trimestre 2022 , la date à laquelle il le fera est encore inconnue. Il n’y a pas non plus de fuite de potentielles spécifications pour la tablette, bien qu’il soit spéculé que ce sera probablement un appareil très puissant. OnePlus voudra probablement se montrer, étant donné qu’il s’agit de la première tablette de la société, et il n’y a rien de mal à cela. Elle pourrait devenir une concurrente directe de la série Galaxy Tab S8 , dont le lancement a eu lieu hier.