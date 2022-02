WhatsApp Web obtient un lecteur multimédia global

Le lecteur multimédia global comprendra le bouton lecture/pause et l’indicateur de progression. Il y aura également une option pour terminer la lecture de la note vocale avec un bouton de fermeture et la photo de profil de l’expéditeur.

Les captures d’écran partagées par WABetaInfo montrent que pendant que la note vocale ou l’audio est joué et qu’un utilisateur passe à un autre chat, l’audio continue à jouer et le lecteur multimédia sera placé en bas de la liste des discussions. Dans iOS, le lecteur multimédia s’affichera en haut de la liste.