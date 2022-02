Même si Stadia ne semble pas être en danger de fermeture, il semble que Google ait renoncé à concurrencer les services de cloud gaming leaders du secteur , comme xCloud de Microsoft ou Luna d’Amazon. Néanmoins, la société semble être en train de transformer lentement sa plateforme Stadia en un service et a commencé à l’étendre aux téléviseurs connectés de LG et Samsung.

Toutefois, Sony ayant récemment acquis cette dernière, il n’est pas certain que Google puisse vendre ou non son service Stream à Bungie.

Selon un récent rapport de Business Insider, Google a commencé à vendre la technologie de Stadia en tant que service à des partenaires sélectionnés tels que Bungie, Peloton et quelques autres . La société appelle son offre « Google Stream » et la commercialise comme une technologie que d’autres sociétés peuvent utiliser pour alimenter leurs jeux ou construire une plateforme de streaming analogue à la sienne.