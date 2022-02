Voici un rendu du Galaxy S22 Ultra de Samsung en vidéo

Un rendu conceptuel du Galaxy S22 Ultra prend vie dans une vidéo produite par LetsGoDigital, conçue pour ressembler à une véritable publicité Samsung. Et non, vos yeux ne vous jouent pas de tours. Le rendu du Galaxy S22 Ultra, créé par Parvez Khan de Technizo Concept, ressemble à un Galaxy Note 22 avec ses coins carrés et son logement pour le S Pen inclus dans la boîte.

C’est une stratégie brillante et voici pourquoi. Ceux qui regrettent la gamme Galaxy Note achèteront le Galaxy S22 Ultra et ceux qui achètent habituellement le modèle Galaxy S Ultra l’achèteront également. Pour Samsung, c’est du gagnant-gagnant.

Si vous ne saviez pas, vous pourriez croire que la vidéo est un véritable teaser officiel pour le smartphone premium qui est censé être doté d’un écran Dynamic AMOLED incurvé de 6,8 pouces protégé par un verre Gorilla Glass Victus avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. En fonction de votre lieu de résidence, votre smartphone sera équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1 ou d’un SoC Exynos 2200 (tous deux fabriqués par Samsung Foundry à l’aide de son nœud de processus de 4 nm).

À l’arrière, on trouve une configuration à quatre caméras avec un capteur de 108 mégapixels pour la caméra principale, un capteur de 12 mégapixels derrière l’objectif ultra-large, une paire de capteurs de 10 mégapixels pour les deux téléobjectifs, et une caméra frontale alimentée par un capteur de 40 mégapixels. Les options de configuration comprennent 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128/256/512 Go de stockage. Une version avec 1 To de stockage sera disponible sur des marchés limités.

Une batterie de 5 000 mAh permet de maintenir le smartphone allumé, et il a un indice IP 68 pour la protection contre la poussière et l’eau.

Un prix assez élevé pour ce modèle premium

Le Galaxy S22 Ultra sera disponible en noir, blanc, bourgogne et vert. Le prix en serait de 1 249 € pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 1 349 € pour 12 Go RAM/256 Go de stockage et enfin 1 449 € pour 12 Go et RAM/512 Go de stockage.

Utilisant une police de caractères qui ressemble à celle que Samsung utilise pour ses publicités, l’annonce montre le rendu conceptuel du Galaxy S22 Ultra tandis que les mots « Meet the new Galaxy » apparaissent à l’écran. La caméra en forme de « P » est présentée sous un angle avant que l’écran à bords fins ne fasse son apparition.

La partie inférieure du smartphone révèle un haut-parleur, le port USB-C et le logement pour le S Pen. Les côtés incurvés de l’écran sont facilement repérables et lorsque le logo Samsung s’affiche, vous aurez l’impression d’avoir visionné une vidéo promotionnelle officielle de Samsung.