Windows 11 pourrait donner à chaque PC une « note écologique »

Un ensemble de fonctionnalités de Windows 11 non encore rendues publiques vient d’être découvert dans la dernière version du système d’exploitation. Bien que Microsoft n’ait pas encore rendu officielle cette dernière série de fonctionnalités, elles sont trop excitantes pour ne pas être partagées — et qui sait, elles pourraient être intégrées à Windows 11 assez rapidement.

Un testeur de Windows 11 a fait quelques recherches et a trouvé un tas de fonctionnalités cachées dans la dernière version de Windows Insider, dont une qui pourrait montrer à quel point votre ordinateur est écologique. Ces fonctionnalités n’ont pas été officiellement annoncées, mais on peut espérer qu’elles le seront bientôt.

L’utilisateur de Twitter nommé Albacore a découvert les fonctionnalités cachées de Windows 11. Il y a une section cachée dans Windows 11, et elle offre un score écologique pour votre ordinateur. Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur cette fonctionnalité, car elle n’est pas encore totalement opérationnelle dans la version de Albacore. Bien sûr, il n’est pas vraiment difficile de comprendre l’objectif de cette nouvelle fonctionnalité.

La section sur le développement durable dans l’application Paramètres contient également des recommandations sur les économies d’énergie et la recyclabilité des appareils, qui vous aideront à rendre votre PC plus respectueux de l’environnement.

A few more improvements coming to Windows 11 🍃

• Sustainability: better energy consumption and device recycling awareness

• Focus Assist is becoming Focus, now schedulable through Outlook & sporting more granular options

• Notification priorities no longer tucked away in UI pic.twitter.com/5V6t51rDP4

— Albacore (@thebookisclosed) February 5, 2022