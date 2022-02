Windows 11 permettra de masquer automatiquement la barre des tâches

Microsoft travaille sur l’amélioration de l’expérience de la tablette sur Windows 11, et une récente découverte révèle que la société prévoit d’améliorer la façon dont vous interagissez avec la barre des tâches lorsque ce mode est activé.

@thebookisclosed a révélé sur Twitter que le géant du logiciel basé à Redmond veut fournir aux utilisateurs une option sur Windows 11 appelée « Masquer automatiquement la barre des tâches lorsque vous utilisez votre appareil comme une tablette », car la société travaille apparemment à ramener certaines options originales du mode tablette.

Cependant, à ce jour, personne ne sait avec certitude quand cette fonctionnalité est censée faire son apparition pour tous les utilisateurs, mais pour l’instant, le développement est censé être dans les premières phases de développement.

Microsoft s’apprête à publier la première mise à jour majeure de Windows 11, que les premiers utilisateurs devraient recevoir dès ce mois-ci.

Cette mise à jour comprendra un aperçu public des applications Android sur Windows 11, donnant ainsi aux utilisateurs la possibilité d’exécuter des applications conçues pour le système d’exploitation mobile de Google directement sur leurs ordinateurs de bureau. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était réservée aux membres du programme Windows Insider, et seulement avec un nombre limité d’applications.

Looks like tiny semblances of tablet mode may be coming back to Windows 11, a taskbar setting labeled “Automatically hide the taskbar when using your device as a tablet” is in the works.

— Albacore (@thebookisclosed) February 5, 2022