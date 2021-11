Microsoft annonce Windows 11 SE, son nouveau concurrent de Chrome OS pour l’éducation

Microsoft s’attend à ce que les ordinateurs portables Windows 11 SE arrivent dans les canaux éducatifs plus tard cette année et en 2022 , juste au moment où la saison des achats pour la rentrée scolaire commence.

La nouvelle section Widgets de Windows 11 a également été supprimée dans SE, car Microsoft a constaté qu’elle était distrayante dans un environnement de classe. Microsoft Edge sera également configuré pour accepter les extensions Chrome, ce qui est désactivé par défaut sur Windows 11. De nombreuses écoles aux États-Unis s’appuient sur les extensions Chrome dans le cadre de leur utilisation de Chrome OS, et ce changement en est une reconnaissance claire. Windows 11 SE sauvegarde également les documents sur OneDrive par défaut, avec une prise en charge hors ligne pour permettre aux étudiants d’utiliser plus facilement ces ordinateurs portables Windows 11 SE en dehors de la salle de classe.

Qu’est-ce qui est différent dans Windows 11 SE, vous demandez-vous ? La plupart des modifications apportées à Windows 11 SE sont toutefois assez mineures. Microsoft a passé les 18 derniers mois à discuter avec des enseignants et des étudiants pour obtenir un retour d’information sur les efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent sur les ordinateurs portables Windows à bas prix. Ces commentaires ont conduit à ce que les applications soient toujours lancées en mode plein écran dans Windows 11 SE , et Microsoft a supprimé les multiples dispositions Snap dans cette édition en faveur d’un mode unique qui vous permet de placer les applications côte à côte.

« Windows 11 SE prend également en charge les applications tierces, notamment Zoom et Chrome, car nous voulons donner aux écoles le choix d’utiliser ce qui leur convient le mieux », explique Paige Johnson, responsable du marketing éducatif de Microsoft. Les administrateurs informatiques seront responsables des applications qui seront installées , et les appareils peuvent être gérés de manière à ce que les mises à jour soient silencieuses en dehors des heures de cours.

Windows 11 SE ne remplace pas Windows en mode S. Il s’agit plutôt d’une version spécialisée pour l’éducation. Windows 11 SE adopte une approche différente de l’édition Windows pour les écoles, et c’est une direction analogue à celle vers laquelle Microsoft se dirigeait initialement avec Windows 10X avant son annulation. Bien que Windows 11 SE soit, naturellement, optimisé pour Microsoft Edge, Office et les services sur le cloud de Microsoft, il n’est pas limité aux seules applications Microsoft.

Microsoft a eu du mal à comprendre pourquoi les écoles et les étudiants se sont rués sur les Chromebook. L’entreprise a déjà essayé un Windows en mode S qui limitait essentiellement Windows 10 aux applications du Microsoft Store. Cette restriction était plutôt une source d’irritation pour les utilisateurs finaux et les écoles, car il n’y avait pas assez d’applications disponibles dans le Microsoft Store pour que cela ait un sens.

Un mois à peine après que Microsoft ait commencé à déployer Windows 11 pour tout le monde à travers le monde, le géant de Redmond vient de faire un pas important vers la création d’un système d’exploitation de bureau adapté aux étudiants. En effet, Microsoft a créé une nouvelle édition de Windows 11 destinée aux étudiants et aux écoles. Windows 11 SE sera expédié exclusivement sur des ordinateurs portables à bas prix conçus pour les classes de la maternelle au CE2 , et marque une nouvelle tentative de Microsoft de s’attaquer à la gamme de Chromebook de Google et à leur popularité dans les écoles américaines.