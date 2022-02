Windows 11 sera bientôt doté d’autocollants de fond d’écran

Une future version du système d’exploitation Windows 11 du géant de Redmond devrait disposer d’une nouvelle fonctionnalité de personnalisation. Microsoft travaille sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Windows 11, et tout récemment, l’utilisateur de Twitter @thebookisclosed est tombé sur quelque chose que de nombreux utilisateurs vont vivre.

Il s’agit de la prise en charge des autocollants de fond d’écran, une nouvelle idée qui sera proposée dans Windows 11 comme une autre fonctionnalité de personnalisation. Fait intéressant, Microsoft va également développer une nouvelle application Sticker Editor qui permettra aux utilisateurs de configurer ces autocollants.

« Il y a une fonctionnalité de personnalisation intéressante qui arrive dans Windows 11 — des autocollants pour votre fond d’écran. Vous pourrez les configurer à l’aide d’une nouvelle application d’édition d’autocollants, ils persisteront à travers les changements de fond d’écran tant que vous n’utilisez pas de diaporama, que vous utilisez l’ajustement du remplissage et que vous n’avez qu’un seul moniteur », a publié l’utilisateur Twitter cité.

There’s an interesting personalization feature coming to Windows 11 – Stickers for your wallpaper.

You’ll be able to configure them using a new Sticker Editor app, they’ll persist across wallpaper changes as long as you don’t use a slideshow, use Fill fit & have only 1 monitor. pic.twitter.com/KIVtVxw3BC

— Albacore (@thebookisclosed) February 5, 2022