Google fait l’objet d’une nouvelle action en justice dans l’UE pour 2,1 milliards d’euros

PriceRunner, un service suédois de comparaison de prix, a intenté un procès à Google pour un montant d’environ 2,1 milliards d’euros pour avoir manipulé les résultats de recherche. L’entreprise affirme que Google a abusé de sa position dominante sur le marché en faisant la promotion de ses propres services d’achat et de comparaison, en en tirant des revenus et en en tirant profit.

En novembre de l’année dernière, Google a perdu en appel une amende de 2,4 milliards d’euros qui lui avait été infligée en 2017. La précédente enquête a été menée pendant plus de 7 ans par l’UE, qui a estimé que Google avait abusé de sa position sur le marché et utilisé son propre outil de comparaison de prix pour obtenir un avantage déloyal par rapport aux autres plateformes et services concurrents.

PriceRunner affirme que Google a causé du tort à la fois aux consommateurs et aux autres services de comparaison de prix, et que le géant de la recherche utilise toujours des techniques et les mêmes outils pour se donner un avantage sur les autres entreprises. PriceRunner, qui est en cours d’acquisition par Klarna, a intenté une action en justice en Suède et souhaite qu’Alphabet (société mère de Google) compense les dommages et les pertes de bénéfices subis en Grande-Bretagne depuis 2008, ainsi qu’en Suède et au Danemark depuis 2013, comme le rapporte Reuters.

Un porte-parole de Google a déclaré que « les changements que nous avons apportés aux annonces de shopping en 2017 fonctionnent avec succès […]. PriceRunner a choisi de ne pas utiliser les annonces de shopping sur Google, et n’a donc peut-être pas connu les mêmes succès que les autres ».

Le dirigeant Mikael Lindahl a déclaré à Reuters que l’entreprise est prête à se battre pendant des années, et qu’elle avait déjà obtenu des dizaines de millions d’euros de financement externe, et pris des mesures de précaution, au cas où l’entreprise ne gagnerait pas au tribunal.

« Les consommateurs européens se sont vus refuser un véritable choix en matière de services d’achat pendant de nombreuses années et c’est une étape pour faire en sorte que cela cesse maintenant », a déclaré un porte-parole de Klarna à Reuters.

Un procès qui risque de perdurer

Il reste à voir comment cela se terminera, mais il faudra probablement des mois, voire des années, jusqu’à ce qu’un résultat soit publié. Cette décision fait suite à une série d’allégations formulées tout au long de l’année à l’encontre du géant technologique pour avoir fait preuve de comportements anticoncurrentiels et monopolistiques sur de multiples fronts lorsqu’il s’agit de services concurrents. Il s’agit notamment de favoriser son propre assistant vocal au détriment des autres, ainsi que de détenir une emprise déloyale sur la distribution des applications sur les smartphones Android.

Les antécédents de Google en matière d’antitrust n’ont pas été très reluisants ces derniers mois, et nous attendrons de voir ce qui se passera entre Google et PriceRunner au tribunal. En tout cas, ce n’est pas le premier, et ce ne sera certainement pas le dernier procès de ce type.