Twitter teste une fonction pour envoyer directement des DM par des tweets

Twitter a apporté une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs qui se concentrera sur des DM plus directs dans la plateforme qui ne nécessiterait que des tweets pour fonctionner et éviter d’aller sur le profil. Cette nouvelle fonctionnalité permettra d’ouvrir davantage de conversations au public et entre amis ou des abonnés, selon Twitter, mais certains pensent que c’est une mauvaise idée pour un raccourci DM.

Le support de Twitter a dévoilé la nouvelle fonctionnalité par un tweet qui indique que les gens pourraient avoir un meilleur accès à la messagerie directe de quelqu’un à partir de la seule fenêtre de tweet, au lieu d’aller sur le profil. La nouvelle fonctionnalité de Twitter est un simple raccourci vers les DM qui permet de réduire le temps nécessaire pour aller sur le profil d’une personne et accéder à l’invite de message.

De plus, cela évite d’avoir à aller dans l’onglet Messages et à rechercher un nom ou à cliquer sur un profil avec lequel une personne a été en contact par le passé. Cette fonctionnalité est arrivée de manière inattendue, car elle ne se concentre pas sur une fonctionnalité majeure que les utilisateurs de réseaux sociaux ont demandée par le passé.

For when you want to reply directly to a Tweet’s author, we’re making it easier to DM them from your timeline to start a conversation.

Now testing a DM icon on Tweets with some of you on iOS.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022