Le MacBook Pro M2 d’Apple sera lancé en 2022 sans écran ProMotion 120 Hz

Cependant, les détails sur les Mac 2022 ne sont toujours pas concrets, et nous avons besoin de plus de détails pour avoir une meilleure idée. Alors, êtes-vous impatient de découvrir le prochain MacBook Pro d’entrée de gamme ?

En dehors de cela, Apple prévoit de rafraîchir un grand nombre de ses produits avec sa prochaine puce Apple M2, selon Gurman. Il s’agira très probablement de l’iMac de 24 pouces, d’un Mac mini d’entrée de gamme et d’un nouveau MacBook Air . Le MacBook Air dont on parle pourrait être équipé d’un écran Mini LED. Toutefois, il ne sera pas doté d’un écran ProMotion.

« Je m’attends à ce que le nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme s’aligne sur les MacBook Pro haut de gamme en perdant la Touch Bar, mais les principaux différentiateurs seront des écrans, des processeurs et du stockage de moindre qualité, et pas de ProMotion ni de miniLED », écrit Gurman.

Mais pour maintenir son prix bas et le différencier des modèles MacBook Pro de l’année dernière, Gurman s’attend à ce que Apple fasse des compromis sur l’écran et le processeur. Ainsi, le prochain MacBook Pro ne sera peut-être pas équipé d’un écran Mini LED ou d’un écran ProMotion à 120 Hz .