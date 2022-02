Discord teste un nouveau canal de type forum pour des conversations faciles à trouver

Dans le cadre d’un test fermé, Discord ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour ses grands serveurs afin de rendre les communications plus fluides pour les utilisateurs. Ces fonctionnalités comprennent un canal de type forum, une page d’accueil pour les sujets tendance et de nouveaux outils d’automatisation pour les modérateurs afin de préserver la sécurité des communautés.

Tout d’abord, Discord teste un nouveau canal, que l’on peut qualifier de forum pour permettre aux gens d’avoir des conversations organisées sur la plateforme de chat pour jeux vidéo. Ainsi, les utilisateurs pourront suivre les conversations pertinentes sans avoir besoin d’y participer en permanence. Elle mettra également en avant les anciennes conversations qui restent pertinentes, permettant ainsi à de nouvelles conversations de se développer avec le temps. Discord, par le biais d’un article de blog, a partagé ce à quoi ressemble cette fonctionnalité.

En voici un aperçu :

Il y a une autre fonctionnalité, qui implique une nouvelle « page d’accueil » pour les utilisateurs afin de trouver les sujets tendance ou ceux qui les intéressent. Cette page affichera une forme concise de ces sujets sur les serveurs et agira comme une meilleure version de la façon dont les serveurs montrent actuellement les nouveaux sujets tendance aux gens.

Enfin, de nouveaux outils automatisés sont en cours de développement afin d’améliorer encore les fonctionnalités des mods Discord et de faire de la plateforme de chat un endroit bien meilleur pour les communautés.

Une expérience fermée

Toutes ces fonctionnalités font partie d’une expérience fermée et on ne sait pas quand elles seront disponibles pour tous les utilisateurs. Discord déclare : « Ces fonctionnalités sont introduites dans le cadre d’expériences fermées afin de nous assurer que nous apprenons comment elles profitent aux utilisateurs directement à partir de nos communautés. En testant directement avec vous, la communauté, nous serons plus confiants que toute fonctionnalité passant de la phase expérimentale à la version complète est utile aux plus grands serveurs sur Discord ».

Ces fonctionnalités sont en cours de test, en gardant les communautés en ligne de mire, et viennent s’ajouter aux récents canaux de scène, aux événements programmés et à d’autres fonctionnalités sur Discord.