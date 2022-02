Le GPU Arc Alchemist de Intel fait surface dans une vidéo de prise en main

Après l’annonce initiale en août 2021, Intel a commencé à expédier ses GPU Intel Arc à haute performance aux constructeurs au début de cette année. Bien que la société n’ait pas lancé de modèles de GPU Arc sur le marché grand public, une courte vidéo récemment partagée présente un modèle de GPU Intel Arc Alchemist dans toute sa gloire.

La vidéo a été récemment partagée par un Twittos nommé Ayxerious et montre quelqu’un, vraisemblablement le Twittos lui-même, sortant un GPU Intel Arc d’une boîte en carton. Bien que la vidéo ne fournisse pas beaucoup d’informations, elle donne une bonne vue du GPU, contenant quatre ports. Vous pouvez consulter le tweet juste en dessous.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un GPU Intel Arc dans le monde réel. À la fin de l’année dernière, nous avons vu quelques images réelles des nouveaux GPU d’Intel se retrouver sur la toile. Si l’on compare le GPU de la dernière vidéo aux images précédemment divulguées, les couleurs sont assez différentes.

Cependant, Ayxerious a confirmé qu’il a été délibérément coloré de cette façon pour cacher les détails les plus fins. C’est pour protéger l’anonymat de la source auprès de laquelle ils ont acquis le GPU.

Just fyi I have no idea where this is from. pic.twitter.com/QEJs7D7Tmb —Ayxerious (@ayxerious) February 5, 2022

En plus de nous donner un aperçu de la conception à double ventilateur du GPU, la vidéo montre également qu’il pourrait être livré avec des puces mémoires GDDR6 de 8 Go. Ainsi, si chacune d’entre elles est utilisée avec 2 Go de modules de mémoire, elle fournira 16 Go de VRAM pour offrir des performances graphiques extrêmes. En outre, la vidéo révèle également un port HDMI et trois DisplayPorts sur le côté droit de l’appareil.

D’après une récente fuite, les prochains GPU d’Intel seraient les premiers à prendre en charge le DisplayPort 2.0.

Un lancement mi-2022

En ce qui concerne les spécifications, Intel affirme que ses prochains GPU seront dotés de fonctionnalités haut de gamme capables de concurrencer les derniers et meilleurs GPU de NVIDIA sur le marché actuel. Ils prendront en charge DirectX 12 Ultimate, le ray racing matériel, le mesh shading, le shading à taux variable, etc. De plus, Intel a déjà confirmé qu’elle ne limitera pas les capacités de crypto-minage des GPU de la gamme Arc.

En ce qui concerne le prix, il n’y a malheureusement aucune information sur les prix commerciaux des GPU à l’heure actuelle. Cependant, Intel aurait commencé à distribuer des prototypes à ses partenaires, ce qui laisse penser qu’il est dans les dernières étapes de la mise sur le marché des GPU. Bien que certains pensent que le lancement officiel des GPU Arc pourrait avoir lieu au premier trimestre 2022, il est probable qu’Intel le repousse à la seconde moitié de l’année.