Discord simplifie les interactions avec l’introduction des sondages natifs

L’introduction de sondages natifs sur Discord marque une évolution significative pour cette plateforme autrefois réticente à ajouter des fonctionnalités superficielles. À l’image de Reddit et de Telegram, qui ont adopté les sondages pour renforcer l’interaction au sein de leurs communautés, Discord intègre cette fonctionnalité pour simplifier et officialiser un processus auparavant rudimentaire.

Avant cette mise à jour, les utilisateurs de Discord devaient se contenter de méthodes de fortune pour créer des sondages, telles que l’épinglage de messages et le comptage des réactions par emojis, une méthode peu pratique et souvent peu visible dans l’historique dense des discussions.

La vidéo officielle de Discord sur cette nouveauté ne manque pas d’humour en pointant du doigt ce système bricolé.

La création d’un sondage sur Discord s’annonce désormais intuitive : il suffira de cliquer sur l’icône plus à côté de la barre de chat, de sélectionner « Sondage », puis de définir un titre, d’ajouter jusqu’à 10 réponses possibles, et de fixer une durée. Les utilisateurs pourront même opter pour un format à choix multiples, et un bouton « Voir les résultats » garantira que la visualisation des résultats ne influencera pas les votes.

Les sondages dans Discord ont encore quelques limites

Toutefois, la fonctionnalité présente encore des limites : les commandes Slash ne permettront pas de créer des sondages, et il n’y a pas d’option de vote anonyme.

Cependant, il est maintenant possible de modifier son vote tant que le sondage est actif, et tout le monde peut créer des sondages. Le déploiement de cette nouveauté se fait progressivement et devrait atteindre tous les utilisateurs dans les jours à venir.

Si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité, patience, elle sera bientôt disponible pour tous.