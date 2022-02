Mozilla abandonne son navigateur Firefox dédié à la VR, Firefox Reality

Mozilla a révélé qu’elle fermait son navigateur de réalité virtuelle (VR), Firefox Reality, après quatre ans. Lancé en 2018 comme « un navigateur open source qui respecte votre vie privée », Firefox Reality avait été disponible pour les casques Oculus, Vive et HoloLens, offrant un mélange d’applications et d’expériences VR axées sur le grand public et les entreprises.

Le navigateur permettait aux utilisateurs de se connecter à Internet à l’aide d’un casque VR, d’effectuer des tâches telles que la saisie d’URL, les recherches et la navigation sur l’Internet en 2D et en 3D étant effectuées à l’aide de contrôleurs manuels VR au lieu d’une souris.

Cependant, il semble que le navigateur n’ait pas eu l’impact que Mozilla espérait, et sera retiré du service. « La mission de Mozilla est de s’assurer que l’Internet reste ouvert et accessible à tous », a écrit l’entreprise dans un article de blog.

« Nous avons été à l’avant-garde du développement de nouvelles technologies, comme WebVR et WebAR, et dans certains cas, Mozilla continue de rester l’hôte et l’incubateur de ces nouvelles technologies, comme avec les Hubs. Pour d’autres technologies, nous trouvons des communautés et des organisations où nos projets peuvent continuer à se développer et à contribuer au Web, comme WebAssembly, Rust et Servo ».

Cependant, la technologie qui sous-tend le navigateur continuera à vivre, la plateforme étant confiée à Igalia, qui utilisera le code source de Firefox Reality pour construire son propre navigateur, Wolvic.

Wolvic prend sa place

« Sur mobile ou sur ordinateur, le Web fait partie intégrante de notre vie. C’est notre façon de communiquer, de nous informer, de nous divertir, et bien plus encore. Au cours des dernières années, la réalité virtuelle a vraiment gagné en maturité. L’augmentation du nombre d’appareils livrés avec un système d’exploitation immersif est incroyable. En tant que tel, le moment est particulièrement critique pour s’assurer que nous établissons le Web sur eux de manière saine », a déclaré Brian Kardell, Developer Advocate chez Igalia.

« Le projet Firefox Reality a été créé avec des objectifs analogues, pour donner aux utilisateurs un certain choix et s’assurer que l’accès ouvert et illimité au Web reste fort sur ces appareils. Ces idées sont au cœur de ce que nous faisons chez Igalia, nous sommes donc ravis de pouvoir porter le flambeau en exploitant ce travail pour créer un nouveau navigateur, Wolvic. Ensemble, nous contribuerons à faire en sorte que l’écosystème du Web reste sain ».

Firefox Reality sera retiré des magasins dans les semaines à venir, Wolvic étant disponible à sa place. « Depuis son lancement, Firefox Reality a offert aux utilisateurs un navigateur unique dans l’espace de réalité mixte », ajoute Mozilla. « C’était le premier navigateur multiplateforme construit par une entreprise de confiance, Mozilla, et rapidement adopté par les entreprises pour être utilisé dans leurs appareils matériels ».