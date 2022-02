Rockstar confirme travailler sur Grand Theft Auto 6, et est officiellement « en bonne voie »

Dans un article de blog consacré à l’avenir de Grand Theft Auto Online, Rockstar a confirmé pour la première fois que le prochain opus de la franchise, Grand Theft Auto 6, est en cours de développement.

Dans une courte section portant sur l’avenir de la franchise, Rockstar a reconnu que les fans étaient curieux de connaître la prochaine entrée de la franchise Grand Theft Auto.

« Avec la longévité sans précédent de GTAV, nous savons que beaucoup d’entre vous nous ont demandé une nouvelle entrée dans la série Grand Theft Auto », dit le studio. « Avec chaque nouveau projet dans lequel nous nous lançons, notre objectif est toujours d’aller significativement au-delà de ce que nous avons livré précédemment — et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif de la prochaine entrée dans la série Grand Theft Auto est bien en cours ».

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.

On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!

