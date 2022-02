Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat passe à 319 millions

Dans son rapport du quatrième trimestre 2021, la société mère de Snapchat, Snap, a révélé qu’elle réalisait enfin des bénéfices après son entrée en bourse il y a près de 5 ans. Snap a fait état d’une augmentation de 64 % de ses revenus annuels par rapport à l’année dernière. En outre, la société a révélé que ses utilisateurs actifs quotidiens ont connu une augmentation de 20 % au cours de l’année.

Selon le rapport des investisseurs, Snap Inc. a réalisé un revenu total de 4,1 milliards de dollars en 2021. Cependant, le bénéfice net de l’entreprise n’a été que de 23 millions de dollars, ce qui est minuscule par rapport au revenu total de l’entreprise. Néanmoins, il s’agit de l’une des meilleures années pour Snap, car la société a finalement réalisé des bénéfices après son entrée en bourse en 2017. Il y a eu des moments où Snap a eu du mal à faire croître la base d’utilisateurs de Snapchat et a dû faire face à des pertes massives.

Cependant, cette année, Snapchat a été en mesure de recueillir plus de 2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, acquérant un total de 319 millions d’utilisateurs. C’est un facteur positif pour l’entreprise, car Meta, l’un des concurrents de Snap, a indiqué hier que Facebook avait perdu 1 million d’utilisateurs actifs quotidiens au cours de l’année, ce qui est une première pour l’entreprise.

« 2021 a été une année passionnante pour Snap et nous avons fait des progrès significatifs pour développer notre activité et servir notre communauté mondiale. La force de notre activité principale nous a permis d’accélérer nos investissements dans la réalité augmentée, transformant la façon dont la communauté Snapchat fait l’expérience du monde à travers notre appareil photo », a déclaré Evan Spiegel, PDG de Snap, dans un communiqué.

En outre, Snap Inc a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard au quatrième trimestre 2021, ce qui a conduit à une augmentation de 42 % du bénéfice. Alors que l’application de messagerie éphémère a souffert de la transparence du suivi des applications d’Apple et a perdu des revenus provenant des annonceurs, à l’instar d’autres plateformes, il semble qu’elle revienne enfin dans le jeu. Le cours de l’action Snap a augmenté d’environ 52 % après la publication de son rapport de résultats, ce qui est une excellente nouvelle pour les investisseurs de l’entreprise.

Du contenu Spotlight

Alors que moins de Snapchat Stories sont partagées, Spiegel affirme que les utilisateurs de Snapchat consomment plus de contenu premium et Spotlight que de partager des Snap avec des amis ou la famille. Il est dit que les utilisateurs de Spotlight ont doublé depuis le dernier trimestre de 2020. Donc, à l’avenir, l’entreprise s’attend à gagner plus d’argent avec ses offres premium et son flux Spotlight de type TikTok.

Donc, dans l’ensemble, c’était une bonne année et un bon quatrième trimestre pour Snap Inc !