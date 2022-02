Le Xiaomi 12 mini pourrait être le prochain rival de l’iPhone 13 mini

Si l’on en croit les rapports, Xiaomi pourrait présenter le 12 mini lors du lancement mondial de la série Xiaomi 12 . Cependant, la société n’a encore rien officiellement confirmé. En plus d’une configuration à trois caméras, le Xiaomi 12 mini serait doté de composants internes rapides. On s’attend à ce qu’il soit équipé d’un puissant chipset, les rumeurs disent qu’il pourrait s’agir du Snapdragon 870 de Qualcomm.

Xiaomi 12 Mini First Look 👀 pic.twitter.com/9rW5jSAYSm