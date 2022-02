Raspberry Pi OS est désormais disponible en 64 bits, mais le 32 bits reste l’option par défaut

Raspberry Pi utilise des processeurs 64 bits pour ses minuscules ordinateurs à bas prix depuis que l’organisation a lancé le Pi 3 début 2016. Mais jusqu’à présent, le système d’exploitation officiel de Raspberry Pi était uniquement en 32 bits. Raspberry Pi OS vient de franchir une nouvelle étape importante, puisque le système d’exploitation est désormais disponible en 64 bits pour les appareils pris en charge.

Auparavant disponible uniquement en configuration 32 bits, Raspberry Pi OS en 64 bits ouvre la porte à d’importantes améliorations des performances, notamment parce qu’il permet aux appareils dotés de plus de 4 Go de RAM de tirer parti de toute la puissance du matériel.

En outre, il s’accompagne d’améliorations substantielles de la compatibilité, comme l’explique la Fondation Raspberry Pi elle-même dans une annonce faite hier.

« Nous nous sommes rendu compte qu’il y a des raisons de choisir un système d’exploitation 64 bits plutôt qu’un système 32 bits. La compatibilité est une préoccupation majeure : de nombreuses applications non open source ne sont disponibles que pour l’architecture arm64, et les applications open source ne sont pas entièrement optimisées pour le portage armhf. En outre, il existe des avantages de performance intrinsèques au jeu d’instructions A64 : aujourd’hui, ils sont plus visibles dans les benchmarks, mais l’hypothèse est que ces avantages se répercuteront sur les performances des applications du monde réel à l’avenir », a expliqué Gordon Hollingworth.

La version 64 bits de Raspberry Pi OS peut être utilisée sur Raspberry Pi Zero 2, Raspberry Pi 3 et Raspberry Pi 4, alors que tous les autres modèles ne supportent que le 32 bits.

« L’architecture ARMv8-A, qui englobe l’architecture 64 bits AArch64 et le jeu d’instructions A64 associé, a été introduite pour la première fois dans la gamme Raspberry Pi avec le Raspberry Pi 3 en 2016. À partir de ce moment, il a été possible d’exécuter un système d’exploitation 64 bits complet sur nos produits phares, et de nombreux systèmes d’exploitation tiers sont disponibles. Cependant, nous avons continué à construire nos versions Raspberry Pi OS sur la plateforme 32 bits Raspbian, visant à maximiser la compatibilité entre les appareils et à éviter la confusion des clients », explique le RPF.

Disponible dès aujourd’hui

Vous pouvez télécharger et installer Raspberry Pi OS sur une carte microSD en utilisant l’utilitaire officiel Raspberry Pi Imager pour Windows, macOS ou Ubuntu. Vous pouvez également télécharger la version que vous souhaitez utiliser directement sur le site Web de Raspberry Pi.

Quelques points supplémentaires à noter : lorsque vous utilisez l’outil Imager, Raspberry Pi OS 32 bits est toujours la valeur par défaut. Vous devrez choisir la catégorie « Raspberry Pi OS (other) » pour opter pour une version 64 bits du système d’exploitation. Et si vous installez Raspberry Pi OS 64 bits et que vous voulez l’utiliser pour diffuser des vidéos à partir de Netflix ou d’autres sites Web qui utilisent Widevine DRM, vous devrez installer la version 32 bits de Google Chromium, car la version 64 bits ne dispose pas de la bibliothèque WidevineCDM.

Vous trouverez des instructions à ce sujet sur le blog Raspberry Pi.