WhatsApp teste maintenant une limite de suppression des messages de 2 jours

Cela fait un moment que l’on s’attend à ce que WhatsApp étende le délai de suppression des messages et une récente mise à jour de la version bêta suggère qu’elle pourrait être prochainement introduite. Cependant, avec une limite de temps différente. La section Communautés dont on parle a également été détaillée et le lancement des réactions aux messages semble également se rapprocher. Voici un aperçu des prochaines fonctionnalités de WhatsApp.

Selon la dernière version bêta (2.22.4.10) de WhatsApp pour Android relayée par WABetaInfo, les utilisateurs de WhatsApp auront bientôt la possibilité de supprimer les messages envoyés même après 2 jours. La limite de temps devrait être de 2 heures et 12 heures, ce qui sera une augmentation par rapport à la limite actuelle de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes.

Cependant, elle sera bien inférieure à la limite de 7 jours évoquée par la rumeur, qui était également en cours de test. Il s’avère que cela pourrait ne pas être faisable et que cela n’aurait pas de sens pour les utilisateurs de supprimer un message après une semaine. Par conséquent, la plateforme de messagerie appartenant à Meta pourrait opter pour la dernière limite de 2 jours. Cela dit, ce n’est pas encore fini, et il y a des chances que WhatsApp change cela avant qu’il ne soit publié pour tous.

Une fois libérée, la nouvelle limite de temps « Supprimer pour tous » sera une extension de la limite initiale de 7 minutes, qui a été introduite en 2017.

Un autre rapport de WABetaInfo montre à quoi ressemblera la section Communautés dont on parle dans WhatsApp. Elle a été repérée dans la version bêta 2.22.4.9 de l’application Android. Une capture d’écran suggère que les Communautés WhatsApp seront une nouvelle section de l’application, destinée aux administrateurs de groupes. Elle leur permettra de gérer tous leurs groupes à partir d’un seul endroit. Cette fonctionnalité leur permettra également d’envoyer des messages aux membres de tous les groupes en une seule fois. Cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et l’on ne sait pas quand elle sera disponible pour le grand public.

Les réactions arrivent

Il est également révélé que la très attendue fonctionnalité de réactions aux messages de WhatsApp est en cours de préparation pour atteindre les versions bêta Android et iOS de l’application prochainement. Les réactions aux messages sur WhatsApp seront chiffrées de bout en bout et analogues à la façon dont les gens peuvent réagir aux messages sur Facebook Messenger, Instagram, et même sur Twitter. Pour rappel, ses paramètres ont été récemment repérés sur WhatsApp et cela laisse présager son arrivée prochaine.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

Comme toutes ces fonctionnalités font actuellement partie de la version bêta de WhatsApp, il reste à voir quand elles atteindront tous les utilisateurs.