Suicide Squad : Kill the Justice League ne sortirait pas avant 2023

Initialement dévoilé en 2020, Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady aurait été repoussé d’au moins un an. Bien que l’éditeur Warner Bros. ait confirmé il y a deux mois que le jeu était en bonne voie pour une sortie en 2022, il semble que ce ne soit plus le cas.

Un nouveau rapport de Jason Schreier relayé par Bloomberg affirme que Suicide Squad : Kill the Justice League a été discrètement retardé jusqu’en 2023. À l’appui du rapport qui prétend que le jeu pourrait avoir été retardé, le directeur général de l’éditeur, Jason Kilar, a posté sur Twitter que le calendrier de sortie de sa société comprend « la livraison d’une liste complète de jeux très attendus ».

Parmi les logos joints au message, on peut compter le jeu Hogwarts Legacy, basé sur Harry Potter, et le jeu Batman Gotham Knights, mais Suicide Squad, de Rocksteady, a été laissé de côté.

This mission, this strategy continues in ‘22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5 — Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022

Bien que Warner Bros ait retardé plusieurs autres projets qui auraient dû sortir l’année dernière, aucun ne semble être prévu pour 2023. Les jeux Harry Potter et Batman restent sur la voie d’une sortie en 2022, tandis que la version LEGO de Star Wars a déjà été confirmée pour une sortie le 5 avril.

Bien que Warner Bros. n’ait pas encore confirmé l’information, la rumeur d’un retard arrive à un moment étrange puisque les dernières images de Suicide Squad : Kill the Justice League a été publié en décembre 2021, et le jeu avait l’air plutôt bien. Mais comme nous l’avons vu, il est difficile de créer un jeu pendant une pandémie, et la plupart des jeux très médiatisés qui se profilent à l’horizon ont repoussé leur date de sortie au moins une fois.

7 ans de développement ?

Suicide Squad: Kill the Justice League raconte l’histoire d’une bande d’antihéros de bandes dessinées affrontant des super-héros ayant subi un lavage de cerveau. La Suicide Squad comprend Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang, mais il y a beaucoup plus de super-héros dans le jeu. Chaque membre de l’escouade peut être personnalisé avec des armes et des capacités uniques.

Le dernier jeu de Rocksteady, Batman : Arkham Knight, est sorti en 2015, donc leur nouveau projet doit être en préparation depuis environ sept ans.