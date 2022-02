Microsoft Teams permettra d’épingler des messages de chat en haut du service

Par ailleurs, il y a aussi la possibilité de combiner les comptes Teams professionnels et grand public , en espérant mettre fin à toute confusion malheureuse entre les deux, et même la possibilité d’ajouter le logiciel de reconnaissance vocale Cortana de Microsoft à la plateforme.

Pour le mobile, Microsoft a récemment confirmé qu’elle prévoyait d’ajouter du texte prédictif à Teams, ce qui rendra plus difficiles les erreurs d’orthographe ou de grammaire lors de la saisie en déplacement. Cela devrait être particulièrement intéressant pour les travailleurs hybrides et à distance, qui sont souvent obligés de communiquer avec leurs collègues et clients alors qu’ils sont dans un bus ou un train.

La possibilité d’épingler des messages, analogue à celle qu’offrent déjà Slack et Telegram, permet aux utilisateurs « d’épingler » un message spécifique en haut du canal, de sorte qu’il soit toujours visible pour les autres participants, quel que soit le nombre de messages qui suivent. La fonctionnalité devrait être lancée simultanément pour Teams sur les clients PC et Mac, mais rien n’est encore prévu pour les plateformes mobiles.