Le VPN de Google One arrive enfin sur iOS, mais il y a un problème

Google a annoncé que le service VPN de Google One est désormais disponible sur iPhone et iPad. Google One est un service très intéressant proposé par le géant des moteurs de recherche. Il regroupe un espace de stockage supplémentaire sur Google Drive, une assistance prioritaire de Google, un VPN et bien d’autres services dans un seul et même package. La société a lancé le service VPN sur Android il y a presque deux ans, et maintenant, il est enfin disponible sur iOS. Cependant, il y a un hic.

En effet, le service VPN sur iOS n’est disponible que pour les clients disposant d’un forfait Google One de 2 To ou plus. Cela signifie que même si vous êtes un client Google One, mais que vous n’avez pas de forfait de 2 To, le service ne sera pas disponible pour vous. Google One Premium, qui comprend un espace de stockage sur le cloud de 2 To, est proposé au prix de 9,99 euros par mois ou de 99,99 euros par an.

Le VPN de Google One est maintenant disponible dans environ 18 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Mexique. L’entreprise indique que les utilisateurs du plan de plus de 2 To peuvent partager leur VPN avec cinq autres membres de leur famille, ce qui permet à tous de surfer sur Internet en toute confidentialité.

Google a déclaré que son service VPN a reçu une « certification complète » de l’Internet of Secure Things Alliance et que, comme il s’agit d’un service open source, il a été audité par une partie indépendante. Donc, si vous avez des doutes quant à savoir si vous pouvez faire confiance à Google pour votre navigation Internet « privée », vous pouvez même voir le rapport de l’audit.

En plus du lancement du service sur iOS, Google a également présenté de nouvelles fonctionnalités VPN pour les clients Android :

Safe Disconnect: N’utilisez l’Internet que lorsque le VPN est activé

App Bypass: Autoriser des applications spécifiques à utiliser une connexion standard au lieu du VPN.

Snooze: Désactiver temporairement le VPN.

Un service très utile

Le lancement de Google One VPN sur iOS intervient après qu’Apple ait lancé son propre service « Relais privé » dans le cadre d’iCloud+. Relais privé n’est pas un service VPN à proprement parler, mais il chiffre vos données de navigation et cache votre IP. Cependant, tout comme le service Relais d’iCloud, Google One VPN ne modifie pas non plus votre adresse IP, de sorte que vous ne pouvez pas diffuser de contenu géorestreint à l’aide du service VPN de Google.

Pour les non-initiés, le VPN est largement recommandé par les experts en sécurité Internet car il chiffre les données entre votre ordinateur et Internet tout en réacheminant votre connexion pour protéger votre adresse IP (Internet Protocol) afin que votre appareil reste anonyme. Comme l’annonce Google, il permet aux utilisateurs de naviguer, de diffuser en continu et de télécharger du contenu avec une connexion sécurisée et privée. Il protège également contre le suivi des pirates lors de la navigation sur des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Bien sûr, il existe de nombreuses alternatives au VPN Google One, mais si vous utilisez déjà le service Google One, avoir accès à un VPN de haute qualité sans coût supplémentaire à votre abonnement existant est un bonus.