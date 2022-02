Google abandonnera bientôt le plan de sauvegarde illimité de WhatsApp pour Google Drive

Cette information intervient après que WABetaInfo ait découvert une future fonctionnalité de WhatsApp qui vous permettra de gérer la taille de votre sauvegarde WhatsApp sur Android. Cette fonctionnalité vous permettra de personnaliser les éléments qui sont sauvegardés, et d’exclure certains types de fichiers de la sauvegarde. Les fichiers que vous pourriez être en mesure d’exclure sont les photos, les documents et les vidéos.

Bien qu’il n’y ait aucune information sur le nouveau plan limité pour les sauvegardes de WhatsApp dans Google Drive, il y a des chances que la limite puisse augmenter si un utilisateur a un plan Google One. Cependant, ce ne sont que des spéculations pour le moment et l’on peut espérer en savoir plus à ce sujet dans les semaines à venir. Gardez à l’esprit que la date à laquelle cela se produira est encore inconnue, donc pour l’instant, vous pouvez toujours bénéficier d’un stockage illimité sur Google Drive.

L’année dernière, un rapport a suggéré que WhatsApp pourrait bientôt mettre fin à la prise en charge des sauvegardes illimitées de Google Drive et déployer un plan limité pour les utilisateurs Android à la place. Maintenant, il semble que WhatsApp se rapproche de la mise en œuvre de ce changement, selon de nouvelles informations découvertes plus tôt cette semaine.