Les changements apportés à Chrome OS laissent entrevoir des Chromebooks axés sur le jeu

Les Chromebooks ont gagné une grande popularité sur le marché ces derniers temps, notamment après le début de la pandémie due au coronavirus. Les appareils équipés de Chrome OS sont parfaits pour l’apprentissage numérique et le travail à domicile et sont proposés à des prix abordables. Cependant, Google souhaite maintenant faire passer les Chromebooks à la vitesse supérieure, car le géant de Mountain View travaille actuellement à la mise au point de Chromebooks axés sur les jeux, afin de répondre aux besoins du marché lucratif des jeux.

Google a mis l’accent sur les jeux ces derniers temps. La société a lancé son service de jeu sur le cloud, Google Stadia, en 2019. Récemment, nous avons vu la société publier quelques jeux Android en version bêta pour la plateforme Windows, grâce à son application Google Play Games sur Windows. Maintenant, selon les récents changements dans Chrome OS, il semble que Google travaille sur les appareils Chromebook de jeu.

9to5Google rapporte que Google a travaillé sur l’activation du support de Steam et d’autres jeux PC supportés par Linux sur les Chromebooks dans le cadre d’un projet dont le nom de code est Borealis. En conséquence, la société a commencé à apporter de petits changements à Chrome OS qui font allusion à des fonctionnalités axées sur les jeux.

Selon le rapport, Google a récemment commencé à travailler pour activer la prise en charge des claviers RVB en couleur dans Chrome OS. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront personnaliser les touches individuelles avec un éclairage RVB pour créer des claviers rétroéclairés de différentes couleurs. Actuellement, la fonctionnalité existe en tant que commande interne pour que les développeurs de Chrome OS puissent la tester.

On pourrait penser que Google active la prise en charge des claviers RVB pour personnaliser les claviers de jeu externes RVB qui se connectent aux appareils Chrome OS. Cependant, une enquête plus approfondie a permis de découvrir que la prise en charge RVB de Chrome OS ne sera disponible que pour un petit nombre d’appareils non commercialisés, ce qui laisse entrevoir de futurs Chromebooks de jeu et une tablette de jeu fonctionnant sous Chrome OS.

Quelles entreprises pourraient lancer des Chromebooks de jeu ?

En ce qui concerne les entreprises qui pourraient lancer des Chromebooks de jeu à l’avenir, le rapport suggère qu’il existe des noms de code matériels associés à la fonctionnalité RVB — Vell, Taniks et Ripple. Alors que Vell et Taniks seraient basés sur les processeurs d’ordinateurs portables Alder Lake 12e génération d’Intel, Ripple semble être un nom de code interne pour un ordinateur portable ou une tablette avec un clavier détachable, selon le rapport.

En outre, il suggère que les modèles de Chromebook Vell et Taniks pourraient être lancés sous la série Omen de HP et la série Legion de Lenovo. D’autre part, Ripple, fait allusion à une tablette axée sur le jeu, un peu comme la dernière Asus ROG Flow Z13.

Il convient de mentionner qu’il s’agit là d’indications très précoces concernant les Chromebooks de jeu. Par conséquent, je vous suggère de prendre ces informations avec des pincettes et d’attendre que Google ou d’autres fabricants dévoilent des Chromebooks axés sur les jeux à l’avenir.