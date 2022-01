Apple a ajouté 150 millions de nouveaux appareils en 2021, et compte 1,8 milliard d’appareils actifs dans le monde

Ce n’est pas pour rien qu’Apple est l’une des entreprises les plus précieuses au monde. Le géant de Cupertino fabrique une variété de dispositifs, allant des iPhone, iPad et Mac aux Apple Watch et ordinateurs de bureau, qui sont utilisés par une majorité de la population mondiale. Lors d’une récente réunion avec les investisseurs, le PDG de la société, Tim Cook, a révélé qu’Apple compte désormais 1,8 milliard d’appareils actifs dans le monde.

Selon de récents rapports, Apple a engrangé plus de revenus que jamais pendant la période des fêtes de fin d’année 2021, principalement en raison du succès de sa toute nouvelle série d’iPhone 13. En conséquence, Apple a pu ajouter environ 150 millions de nouveaux appareils à sa liste d’appareils actifs, portant le nombre total d’appareils actifs à la barre des 1,8 milliard.

Apple aurait eu plus de 1,65 milliard d’appareils actifs au début de 2021, contre 1,5 milliard en janvier 2020. À l’époque, l’entreprise était devenue la première organisation américaine à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. L’année dernière, l’entreprise a dépassé la barre du milliard uniquement pour sa base d’utilisateurs actifs d’iPhone, et la barre des 100 millions pour ses modèles actifs d’Apple Watch. Apple considère qu’un appareil est « actif » dès lors qu’il a interagi avec un service Apple au cours des 90 derniers jours.

L’une des raisons de l’augmentation massive du nombre d’utilisateurs actifs d’Apple est que l’entreprise a concentré ses ressources sur des marchés inexploités ces dernières années. Par exemple, l’adoption de l’iPhone en Inde a atteint des sommets ces dernières années, l’entreprise ayant commencé à investir davantage de ressources dans le pays. Elle a même ouvert sa boutique en ligne officielle en Inde en 2020, offrant divers avantages aux clients.

À l’avenir, le géant de Cupertino devrait étendre sa portée à d’autres marchés et lancer d’autres gammes de produits pour satisfaire davantage de clients.

Une véritable prouesse !

À titre de comparaison l’année dernière, Google a révélé qu’il y avait désormais plus de 3 milliards d’appareils Android actifs ayant accès au Google Play Store. Le nombre réel d’appareils Android, y compris ceux qui utilisent des boutiques alternatives, est probablement bien supérieur à 3 milliards. Microsoft a révélé plus tôt dans le mois qu’il y a maintenant 1,4 milliard d’appareils Windows 10 et Windows 11 actifs. Microsoft compte également sa Xbox One et sa Xbox Series X/S comme des appareils Windows 10.

Apple a enregistré un bénéfice trimestriel record pour le premier trimestre fiscal de l’entreprise, avec un chiffre d’affaires de 123,9 milliards de dollars et des bénéfices records de 34,6 milliards de dollars. L’iPhone a connu un trimestre important grâce aux ventes des fêtes de fin d’année, et a représenté un chiffre d’affaires stupéfiant de 71,63 milliards de dollars à lui seul.