AirPods Pro 2 : un capteur d’oxygène dans le sang et d’autres éléments essentiels

Comme tous les autres produits Apple qui sortent, les rumeurs commencent à s’intensifier avant leur lancement. En ayant cela à l’esprit, les rumeurs concernant les AirPods Pro 2 ont commencé à sortir en pointant du doigt les caractéristiques « futuristes » de l’entreprise.

Selon l’article de TechRadar, le lancement des AirPods Pro 2 est « attendu plus tard cette année ». Selon Ming-Chi Kuo, un populaire analyste, les caractéristiques pourraient rendre les nouveaux écouteurs un peu « trop futuristes ». Selon Apple Insider, « Interruption pour les dispositifs audio anti-bruit » est le nom d’un brevet déposé par Apple qui décrit une fonctionnalité « conçue pour vous empêcher de manquer des conversations importantes ». Et ce, alors que la fonction de suppression du bruit est activée.

Le brevet explique que les utilisateurs peuvent être interrompus par certains contacts ou personnes prononçant un certain mot-clé. Un exemple du fonctionnement de cette fonctionnalité est lorsque le partenaire d’un utilisateur crie son nom et l’appelle pour dîner. Les écouteurs désactivent automatiquement l’annulation du bruit et passent en mode Transparence, voire « stoppent votre musique pour vous permettre de les entendre ».

La surveillance des niveaux d’oxygène dans le sang est une autre fonctionnalité qui, selon les rumeurs, devait arriver sur les AirPods Pro 2. Selon LeaksApplePro, les nouveaux écouteurs pourraient être équipés de capteurs de lumière ambiante, ce qui a également été confirmé par les précédents rapports de DigiTimes.

Selon la rumeur, les capteurs de lumière ambiante seront en mesure de « prendre des mesures biométriques » et, comme l’Apple Watch 6, pourraient aider à surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang. Cette fonctionnalité pourrait aider les écouteurs à collecter des données sur la condition physique et même à « la mesurer dans le temps ».

Le plein de nouvelles caractéristiques ?

Le contrôle gestuel est une autre fonctionnalité qui, selon les rumeurs, devrait arriver chez Apple, comme en témoignent les brevets accordés à l’entreprise. Un brevet de 2020 décrit un moyen de contrôler de véritables écouteurs sans fil avec des « gestes en l’air », ce qui pourrait inclure le fait de passer la main sur les AirPods Pro 2 pour mettre la musique en pause ou désactiver l’annulation du bruit.

Techradar note qu’elle espère voir des améliorations en ce qui concerne les performances audio, comme un égaliseur réglable permettant aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur les sons qu’ils entendent, comme le réglage des basses.

Pour l’instant, les caractéristiques mentionnées ci-dessus ne sont qu’une rumeur et ne pourront être confirmées que lorsque Apple publiera officiellement une annonce concernant les AirPods Pro 2. Cependant, si les rumeurs sont authentiques, cela ferait de ces écouteurs l’un des plus futuristes du secteur grâce à sa qualité audio et à ses fonctions supplémentaires de contrôle, de fonctionnalité et de santé.