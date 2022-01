WhatsApp va bientôt rendre l’envoi de médias beaucoup plus facile sur Android

Depuis que nous sommes entrés dans l’année 2022, WhatsApp fait les gros titres de temps en temps pour ses fonctionnalités à venir. Qu’il s’agisse d’une nouvelle fonction « Communautés » ou des réactions aux messages, le géant de la messagerie a beaucoup de choses à préparer en coulisses. Le dernier test de fonctionnalité à rejoindre la liste est un nouveau sélecteur de médias, qui pourrait être lancé pour les utilisateurs d’Android bientôt.

Un nouveau rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle mise à jour bêta pour Android, la version 2.22.4.4, qui comprend un nouveau sélecteur de médias. Ce dernier est censé vous aider à choisir facilement des médias et à les envoyer à d’autres personnes.

Selon une capture d’écran partagée par l’informateur, vous verrez désormais deux sections (Récents et Galerie) lors de la sélection des photos et vidéos à envoyer à vos contacts. Ainsi, vous pourrez facilement rechercher les photos ou les vidéos que vous souhaitez envoyer sans avoir à parcourir toute la galerie. À l’heure actuelle, WhatsApp affiche toutes les photos et vidéos disponibles lorsque vous essayez de les envoyer à quelqu’un.

Le nouveau sélecteur de médias aura également l’option de sélectionner plusieurs vidéos et images. Cependant, il convient de noter que vous ne pourrez trouver ce nouveau sélecteur de médias que lors de la sélection de médias cliqués depuis la caméra intégrée de WhatsApp. On peut espérer voir cette fonctionnalité lors de l’envoi de médias dans une discussion dans sa forme stable.

Il est dit que la fonctionnalité est toujours en cours de développement et il n’y a aucun mot sur la date à laquelle elle sera publiée pour le grand public. Nous nous attendons à ce qu’elle arrive également aux utilisateurs d’iOS, mais cette information n’est pas non plus disponible pour le moment.

En outre, WhatsApp teste une autre fonctionnalité en version bêta sur Android, qui permettra aux administrateurs de groupes de supprimer les messages de n’importe qui dans le groupe. Cette fonctionnalité affichera un message « Ce message a été supprimé par un administrateur » lorsqu’un message est supprimé, un peu comme cela apparaît lorsqu’un message est supprimé en général.

If you are a group admin, you will be able to delete any message for everyone in your groups, in a future update of WhatsApp beta for Android.

A good moderation, finally. #WhatsApp pic.twitter.com/Gxw1AANg7M

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2022