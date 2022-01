L’iPhone est de nouveau le smartphone le plus vendu en Chine

Pour le deuxième mois consécutif, l’iPhone d’Apple a été le smartphone le plus vendu en Chine. Selon Counterpoint Research, l’iPhone détenait une part de 23,6 % du plus grand marché de smartphones du monde, contre 22 % le mois précédent. Vivo a suivi Apple avec une part de 17,8 %.

Counterpoint pense que la montée en puissance d’Apple en Chine est due à la popularité de la série d’iPhone 13, qui offre des fonctions photographiques améliorées, une plus grande autonomie de la batterie, et plus encore, le tout à un prix presque identique à celui de la gamme d’iPhone 12. Le mois de novembre a également été marqué par la « Singles Day » en Chine, qui est analogue au Black Friday dans d’autres pays. La plateforme de commerce électronique JD.com, très populaire dans le pays, a répertorié plusieurs modèles d’iPhone, actuels et anciens, dans sa liste des dix meilleures ventes quotidiennes le 11 novembre, date à laquelle la « Singles Day » a débuté cette année.

Citant le rapport de Counterpoint, le Wall Street Journal note que le gain des ventes d’Apple en Chine d’octobre à novembre s’est élevé à 15,5 % d’un mois sur l’autre. Mais le cabinet d’études estime que les bons résultats d’Apple en Chine vont bientôt prendre fin. Ethan Qi, analyste de Counterpoint, indique qu’il faut s’attendre à ce que les ventes d’Apple en Chine diminuent à partir de décembre ou janvier, car les utilisateurs chinois d’iPhone cessent de mettre à niveau leurs anciens appareils fonctionnant sous iOS.

Les délais de livraison des commandes d’iPhone ont diminué. Alors que le délai d’attente était de 20 jours en novembre, le modèle d’iPhone 13 Pro que vous avez commandé arrivera désormais en moins d’une semaine. Cette amélioration indique soit que l’offre d’iPhone est plus importante, soit qu’il y a moins de commandes pour cet appareil. Malgré l’amélioration de la disponibilité des iPhone, plusieurs sites de commerce électronique en Chine limitent les consommateurs à l’achat de deux iPhone maximum pour certains modèles populaires.

Les problèmes persistants de Huawei, ancien numéro un des fabricants de smartphones en Chine, aident également Apple dans ce pays. Considérée comme une menace pour la sécurité nationale aux États-Unis en raison de ses liens présumés avec le PCC (Parti communiste chinois), l’administration Trump a placé l’entreprise sur la liste des entités du département du commerce, ce qui a interdit à Huawei d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, y compris aux principaux fournisseurs de l’entreprise, comme le fournisseur de puces mémoire Micron, le fournisseur de logiciels Google, le fabricant de puces Qualcomm et d’autres.

Vivo, OPPO ou encore Honor

Cela a conduit Huawei à développer son propre système d’exploitation et écosystème HarmonyOS. Et lorsque les États-Unis ont modifié leurs règles d’exportation afin d’empêcher les fonderies utilisant des technologies américaines d’expédier des puces à Huawei, l’entreprise s’est retrouvée dans l’embarras pour trouver des composants qu’elle pourrait utiliser. Outre Apple, les bénéficiaires de la disgrâce de Huawei sont Xiaomi, OPPO et Vivo.

L’année dernière, l’ancienne sous-marque de Huawei, Honor, a été vendue à un consortium pour 15 milliards de dollars, ce qui a permis à l’entreprise de sortir des mêmes restrictions qui avaient un impact sur Huawei. Inquiète de perdre l’accès aux puces nécessaires en raison de son lien avec Huawei, Honor a organisé un divorce avec son ancien parent, ce qui lui permet d’utiliser la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour son premier smartphone pliable qui sera dévoilé avec le support 5G le mois prochain.

Alors qu’Apple a mené l’industrie chinoise des smartphones en termes de livraisons au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre (octobre et novembre), pour le troisième trimestre complet, Counterpoint avait placé Vivo en tête du peloton avec une part de marché de 23 %, suivi par les 20 % détenus par OPPO. La part de marché de Honor (15 %) le plaçait en troisième position, suivi de Xiaomi (14 %), Apple (13 %), Huawei (8 %) et Realme (4 %).

Aujourd’hui, le quatrième trimestre se termine et les chiffres pour ces trois mois seront publiés fin janvier ou début février. Apple pourra-t-elle terminer l’année en tête du marché chinois des smartphones pendant trois mois consécutifs ?