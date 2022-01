Les discussions et les appels chiffrés de bout en bout de Messenger sont accessibles à tous

Messenger a ajouté le chat chiffré de bout en bout (E2EE) en 2016, quand il s’appelait encore Facebook Messenger, et que Meta était encore Facebook. Maintenant, beaucoup de choses ont changé, mais la fonctionnalité optionnelle est entièrement déployée pour tout le monde. En plus d’un déploiement complet de la fonctionnalité, Messenger a également quelques nouvelles fonctionnalités à activer.

Le mode chiffré de bout en bout de Facebook Messenger, Conversations secrètes, reçoit aujourd’hui une mise à jour substantielle. La société inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités qui rendront le mode attrayant et le mettront sur un pied d’égalité avec les messages ordinaires, notamment des indicateurs de frappe dans les discussions, des réactions et la prise en charge des GIF.

Il existe deux façons pour les utilisateurs de Messenger d’opter pour les chats sécurisés, soit par le mode disparition, en glissant vers le haut sur un chat existant pour entrer dans un chat où les messages disparaissent automatiquement lorsque la fenêtre est fermée, soit la version originale qui a été introduite en 2016 sous le nom de Conversations secrètes. Vous pouvez l’activer en basculant l’icône de verrouillage lorsque vous commencez un nouveau chat.

Au lancement, les Conversations secrètes étaient assez simples, offrant seulement une prise en charge de la messagerie individuelle. À l’été 2021, la fonctionnalité a pris en charge les discussions et les appels de groupe chiffrés de bout en bout. La mise à jour d’aujourd’hui permet d’utiliser presque tout ce que vous voulez dans l’application Messenger ordinaire.

Cela inclut les réactions aux emojix, les indicateurs de frappe, les GIF et les autocollants, le transfert et la possibilité de répondre directement aux messages. Il existe également des fonctionnalités liées aux médias, notamment la possibilité d’enregistrer des médias et de modifier des vidéos ou des photos avant de les envoyer. Messenger vous prévient également lorsque quelqu’un fait une capture d’écran de votre conversation. Les conversations secrètes sont censées être secrètes après tout, mais aucun chiffrement ne peut empêcher une simple capture d’écran par l’autre partie.

Des discussions plus sûres

Les conversations chiffrées de bout en bout sont, comme leur nom l’indique, plus sûres que les conversations non chiffrées et sont utilisées comme argument de vente pour les petits services de messagerie, notamment Signal et Telegram. L’autre service de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, a également son application chiffrée (bien que par défaut). Alors que l’entreprise s’apprête à fusionner les deux services, du moins au niveau du back-end, faire en sorte que les conversations secrètes de Messenger atteignent la parité avec l’expérience par défaut de WhatsApp est une étape nécessaire. « Nous voulons rendre Messenger interopérable avec WhatsApp, afin que vous puissiez envoyer des messages dans les deux sens à nouveau, tout comme la connexion d’une messagerie et de différents comptes de messagerie », a déclaré Loredana Crisan de Meta en 2021.

Avec cette mise à jour, Messenger vient de se rapprocher un peu plus d’une application sur laquelle vous pouvez compter pour des conversations régulières et sécurisées.