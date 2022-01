Douze nouveaux smartphones Xiaomi pourraient prochainement arriver

by

En tant que deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde, battu uniquement par Samsung, il n’est pas surprenant de constater le nombre de modèles de smartphones fabriqués par Xiaomi. C’est encore plus vrai si l’on prend en compte ses sous-marques Redmi et POCO. Si Xiaomi a tendance à sortir un grand nombre de smartphones, cette année ne semble pas faire exception à la règle.

De nouvelles informations provenant d’un informateur réputé, Digital Chat Station, ont fait surface, révélant des détails sur certains des smartphones que Xiaomi prévoit de lancer en 2022. La fuite se présente sous la forme d’une liste qui contient tous les noms de code des présumés smartphones à venir.

Le nombre de noms de code est de 12, comme on le voit sur l’image partagée par la source. Si nous allons de haut en bas, nous voyons d’abord « munch », « rubens », « matisse » et « fog ». Il s’agirait de la prochaine série de Redmi K50 que Xiaomi devrait lancer en février : les Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ et K50 Gaming Edition.

Les modèles Redmi K50 les plus chers devraient être équipés de la série Snapdragon 870 et des puces Dimensity 8000/9000. Cependant, les deux suivants sur la liste pourraient également être équipés du Snapdragon 8 Gen 1 — qui est actuellement le meilleur chipset Snapdragon, indique Digital Chat Station.

De plus, il est possible que les smartphones portant les noms de code « Thor » et « loki » soient des modèles premium, que Xiaomi prévoit de présenter en mettant l’accent sur le bloc de caméra. L’un d’eux pourrait même être doté d’un capteur photo de 200 mégapixels. Ils ne sont pas nommés, mais pourraient peut-être être des membres de la gamme Xiaomi 12. Nous attendons toujours le Xiaomi 12 Ultra, dont les fuites suggèrent qu’il sera doté d’une énorme caméra.

Deux smartphones pliables attendus

Ensuite, les noms de code « light » et « thunder » nous sont présentés. Ces deux sont censés être la gamme pliable de Xiaomi, à savoir le Xiaomi Mi MIX Flip et le Xiaomi Fold 2. Bien que, il n’est pas clair si le « Mi » restera dans le MIX Flip, car la société a clairement indiqué qu’elle veut se débarrasser de ce dernier dans son système de dénomination.

Enfin, nous arrivons au bas de la liste de Digital Chat Station, où se trouvent « zizhan », « zijin », « taoyao » et « opal ». Il s’agirait de la série Redmi Note 12, que Xiaomi devrait dévoiler au cours du second semestre 2022. L’un de ces modèles est celui qui est censé être livré avec le chipset de milieu de gamme de Qualcomm qui n’a pas encore été annoncé, le Snapdragon 7 Gen 1.