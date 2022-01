Le OPPO Find X5 Pro aurait été pris en photo

OPPO est en train de tout préparer pour le lancement de sa prochaine série phare. Les nouveaux smartphones viendront sous l’habituelle série Find orientée premium de la société. Cette fois-ci, nous verrons les nouveaux fleurons arriver avec le nom de Oppo Find X5. OPPO, comme une bonne marque chinoise, saute le chiffre 4, ce dernier étant vu comme un chiffre de malheur. Quoi qu’il en soit, la nouvelle gamme devrait apporter trois à quatre smartphones. À savoir, nous attendons un Find X5, Find X5 Pro, Find X5 Lite, et Find X5 Pro+. Cependant, toutes ces variantes ne sont pas confirmées pour le moment.

Nous avons de nouvelles fuites de ce qui semble être le futur OPPO Find X5 Pro. Les dernières images divulguées pourraient confirmer les précédentes fuites qui ont déjà permis au monde de voir le possible design de l’appareil. Ces nouvelles images suggèrent également que l’appareil disposera de caméras Hasselblad et d’un étonnant dos réfléchissant.

Les rumeurs suggèrent que le nouveau OPPO Find X5 Pro sera lancé le mois prochain, donc obtenir plus d’informations et de fuites de l’appareil à venir n’est pas étrange. Les dernières fuites nous montrent ce qui semble être le OPPO Find X5 Pro sur une finition réfléchissante brillante qui semble magnifique, même si je suis presque sûr que cette finition sera un nid à empreintes digitales.

Quoi qu’il en soit, les nouvelles images ne révèlent rien que nous n’ayons déjà vu, car les fuites précédentes nous ont déjà montré le OPPO Find X5 Pro sur ce qui semble être une variante « Ceramic White ». Cependant, la précédente fuite a également révélé que le nouveau flagship de OPPO pourrait disposer du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, d’un écran LTPO 2.0 capable de taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution 2K, de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et de Color OS 12.1.

À titre informatif, le OPPO Find X3 Pro est équipé d’un chipset phare Snapdragon 888, d’un grand écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, d’un fantastique capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels, ainsi que de capteurs de caméra microscopique de 3 mégapixels à l’arrière. Il prend également en charge la charge filaire rapide de 65 W.

Un puissant smartphone

En outre, l’appareil révèle également le texte « Powered by MariSilicon » sur le module de la caméra. Et, le logo Hasselblad se trouve à côté de la marque OPPO dans le coin inférieur droit de l’arrière de l’appareil. MariSilicon X est l’unité de traitement neuronal de OPPO qui a été annoncée en décembre, et qui devrait considérablement améliorer la qualité des photos et des vidéos capturées par cet appareil.

Il est probable que le OPPO Find X5 Pro sera doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh qui supportera une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Le OPPO Find X5 pourrait apporter des spécifications analogues, mais il comptera avec le SoC Dimensity 9000 de MediaTek à la barre. Les deux appareils seront dotés d’écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le OPPO Find X5 Lite pourrait être un OPPO Reno7 rebaptisé, mais cela reste à confirmer.