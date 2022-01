Le Moto Edge 30 Pro pourrait être un Moto Edge X30 avec quelques petits changements

Aujourd’hui, une série de nouveaux rendus du Moto Edge 30 Pro de Motorola ont fait surface, donnant une nouvelle forme et une nouvelle substance au dernier et plus grand (espérons-le) flagship de la société. À ce jour, l’arrivée du Moto Edge 30 dans les prochains mois est presque certaine. Alors que Motorola n’a pas envoyé beaucoup d’informations en termes de fuites ou de teasers, les informations fournies par des tiers ont laissé peu de place à l’imagination. Et ces rendus exclusifs, nouvellement conçus, révèlent en chair et en os certains des éléments que nous avions jusqu’à présent appris à attendre du prochain modèle.

Le Moto Edge X30 a été présenté l’année dernière, et il était le premier smartphone au monde à être équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. L’appareil n’a été initialement lancé qu’en Chine, mais un nouveau rapport affirme qu’il pourrait finalement arriver dans le monde entier sous le nom de Moto Edge 30 Pro.

MySmartPrice a partagé de nouvelles images de ce qui semble être la version mondiale du Moto Edge X30 original. Le nouveau Moto Edge 30 Pro ressemble beaucoup au X30, à l’exception du logo Motorola à l’arrière, qui a été déplacé dans le coin inférieur gauche, et le capteur d’empreintes digitales est maintenant sous l’écran.

La configuration de la caméra, l’écran avant semblent tous être les mêmes, et les spécifications devraient être les mêmes. Le Moto Edge 30 Pro devrait être lancé avec un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et disposer d’une caméra frontale de 60 mégapixels dans l’écran poinçonné. Il est alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et il a 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage. Le capteur principal à l’arrière est de 50 mégapixels, il y a également un capteur ultra-large de 50 mégapixels, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Une copie du Moto Edge X30

Il est doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge filaire rapide à 68 W, et qui, selon Motorola, peut passer de 0 à 100 % en seulement 35 minutes. Le Moto X30 a été lancé dans les coloris Phantom Black et Glacier Blue, et les nouveaux rendus ont des modèles presque identiques, ce qui suggère que nous pourrions voir la même palette de couleurs.

Nous n’avons aucune information sur la date à laquelle le Moto Edge 30 Pro pourrait être mondialement lancé, ou combien il pourrait coûter. Le Moto X30 a été lancé pour environ 500 dollars pour le modèle 8 et 128 Go en Chine, il est donc juste de s’attendre à un prix analogue, ou légèrement plus élevé sur d’autres marchés.